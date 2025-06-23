Le anticipazioni di “Noos – L’avventura della conoscenza” con Alberto Angela: da stasera la nuova edizione

Alberto Angelo torna su Rai 1 con una nuova stagione di Noos – L’avventura della conoscenza. Il programma segue le orme di Superquark, lo storico contenuto televisivo capitanato per anni dal compianto Piero Angela. La prima puntata va in onda oggi, 23 giugno 2025 a partire dalle ore 21.30, e viene seguita da diversi approfondimenti sui temi scientifici e culturali.

Le anticipazioni di Noos

Lo spoiler sul primo episodio del programma di Alberto Angela ha rivelato che apparirà un volto familiare al grande pubblico. Si tratta del cantautore Jovanotti, che dialoga con il conduttore e si confronta su viaggi, filosofia e natura, passando anche dalla musica alla scienza con grande spontaneità. L’artista racconta le sue esperienze trasformative, il rapporto tra conoscenza e ispirazione, ma unisce anche arte e ricerca nelle sue storie. Torna inoltre Telmo Pievani, filosofo della scienza che è tra i più amati dal publico. Quest’ultimo approfondisce la trama dell’ultimo esame di maturità che è stata ispirata a un suo testo, e racconta anche concetti sulla filosofia e sul modo in cui la scienza può diventare un linguaggio condiviso.

Al centro della puntata c’è inoltre il tema dell’amore, che viene però affrontato con gli strumenti della scienza. A tal proposito, il professor Emmanuele Jannini, esperto di endocrinologia e sessuologia, ha preparato un viaggio nella biochimica del sentimento. La psicologa Daniela Lucangeli spiega invece il mondo degli adolescenti in un’epoca dominata dai social e dalle relazioni mediate dagli schermi. Il professor Paolo Sbraccia affronta invece la tematica dell’obesità, una patologia sistemica che è legata soprattutto al metabolismo, al cervello e alle emozioni. Si parla anche di semaglutide, il farmaco antidiabetico molto discusso che può aiutare nella perdita del peso.

Il climatologo Gian Maria Sannino parla anche degli incendi boschivi e spiega la connessione tra questi episodi e i cambiamenti climatici. Inoltre, il giornalista Dario Fabbri decifra le tensioni globali e lo scrittore Carlo Lucarelli propone delle storie ai confini tra scienza e crimine, dando voce ai misteri irrisolti. L’astrofisica Edwige Pezzulli ci porta infine a contemplare l’universo e ci ricorda da dove veniamo, dove andiamo e cosa siamo.

Dove vedere il programma di Alberto Angela

La prima puntata di Noos – L’Avventura della conoscenza – viene trasmessa lunedì 23 giugno 2025, a partire dalle ore 21.30, su Rai 1. Il programma lo si può però guardare anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Rai Play.