Le anticipazioni della terza puntata di Gerri, in onda lunedì 19 maggio

Gerri, la nuova fiction targata Rai, interpretata da Giulio Beranek e Valentina Romani, ha avuto un riscontro positivo da parte del pubblico. Sin dal debutto ha ottenuto un vasto seguito: l’ispettore tenebroso, dal passato misterioso e difficile, ha conquistato i telespettatori che si sono appassionati alla sua storia privata, ma anche ai casi risolti. Al suo fianco la bellissima Valentina Romani, che interpreta Lea Cohen, poliziotta ligia al dovere che tiene a bada i modi troppo spesso fuori le regole di Gerri.

Il feeling professionale fra i due è immediato, e anche la connessione personale non non è tardata ad arrivare. La poliziotta cede al fascino di Gerri anche se preferisce non farsi travolgere dai suoi disagi personali. Nell’ultima puntata i due hanno avuto un accesso contrasto per poi ritrovarsi nel finale: Gerri aprirà il suo cuore a Lea, e porrà fine a tutti i suoi silenzi?. Le anticipazioni della terza puntata della popolare fiction in onda Lunedì 19 Maggio 2025 su Rai Uno rivelano alcuni colpi di scena che coinvolgeranno i due ispettori.

Nell’episodio, titolato Angelo che sei il mio custode, Gerri e Lea tentano di risolvere il caso di alcune ossa ritrovate nella campagna pugliese. Dopo aver ricevuto la segnalazione i due accorrono sul posto per comprendere meglio la situazione. Dopo le analisi viene attestato che le ossa sono d’epoca recente e appartengono ad un ragazzino. A questo Gerri e Lea fanno una serie di ricerche tra le denunce recenti di scomparsa dei minori. L’ispettore segue una determinata pista, ma poi riceve una telefonata che lo turba e lo invita a cambiare direzione.

Gerri turbato d’alcune rivelazioni

L’ispettore del commissario di Trani non è del tutto convinto di perseguire la strada giusta: il caso delle ossa è più impegnativo di quanto sembra. Così decide di seguire il suo istinto, anche se per i suoi superiori non è razionale e giustificabile. Gerri parla con una anziano professore che conosce alcune leggende e storie della città. Quest’ultimo gli parla di un ragazzo scomparso qualche anno prima e questo risveglia in lui ricordi che lo turbano profondamente.

Lea si trova al centro di una situazione difficile. La giovane non sa se avvertire i superiori dell’atteggiamento non conforme nel condurre le indagini di Gerri o essere leale con lui, visto anche il rapporto che hanno creato, e sostenerlo nella strada che ha scelto di percorrere. Direzione non fondata su nessuna prova, ma basata solo sull’istinto del poliziotto.

Giulio Beranek: “Gerri è una persona irrisolta”

Attore affermato, volto affascinante, Giulio Baranek si è detto entusiasta del ruolo di Gerri. E’ un personaggio che nasconde un passato difficile, e che è decisamente diverso da lui: “E’ una persona irrisolta, dal passato doloroso, chiuso, spigoloso, cupo, con una grande componente autodistruttiva: è davvero distante dalla mia personalità che è molto vitale e solare.”

Giulio ha poi rivelato che per un lungo periodo ha fatto fatica a perdonare le persone che gli avevano fatto male, ma poi ha capito che il rancore era nocivo solo per lui ed ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle, cosa che ancora non ha fatto il suo personaggio: “Io, adesso, sono sereno con quella parte della mia vita, altrimenti sarei diventato come il mio personaggio, Gerri, un eterno adolescente che non riesce a crescere.”