La prima polemica social legata alla nuova edizione – la 21esima – di Amici di Maria De Filippi coinvolge LDA. Si tratta del cantante 18enne Luca D’Alessio, figlio d’arte (il papà è Gigi D’Alessio). Ed è proprio questo aspetto ad aver prevedibilmente fatto scattare alcune scomposte reazioni sui social.

Commentando un post Facebook di Vanity Fair, il fratello di LDA, Claudio, ha difeso il cantante (e il papà):

Mio padre non si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere, proprio perché sa cosa vuol dire fare gavetta e soprattutto sa cosa sia la meritocrazia. Mio fratello si è presentato ai provini come tanti altri, solo dopo le prime selezioni hanno scoperto chi fosse, naturalmente l’invidia e la cattiveria in questo paese prevale su tutto. Vi assicuro che ad Amici i raccomandati non entrano, è una politica va contro gli ideali di Maria da sempre, tutto qui.

Qualche mese fa lo stesso Gigi D’Alessio a FqMagazine si era espresso così in merito al figlio cantante:

Luca si sta facendo spazio nella musica. Io gli ho sempre detto ‘non ti darò mai nessuna mano, devi sbattere la testa al muro. Non è giusto creare favoritismi nei confronti di chi non è figlio d’arte’. In questo progetto (il disco “Buongiorno”, ndr) l’ho coinvolto perché erano tutti ragazzi e ci stava. Gli ho comunque dato un consiglio ossia quello di studiare musica perché non basta definirsi cantautori, bisogna anche essere musicisti. Lui comunque è un ragazzo molto sensibile e si è approcciato in punta di piedi. Mi ha detto ‘ma sei sicuro che posso stare con voi?’”.

Nella prima puntata di Amici 21, andata in onda domenica scorsa su Canale 5, Anna Pettinelli aveva definito LDA “un Gigi D’Alessio 3.0” e bollato come “datato” il suo genere. A promuoverlo era stato, invece, Rudy Zerbi:

Banco sì. Ho sempre approcciato come produttore discografico. Credo che datato sia chi non si è aggiorna e non è al passo con i tempi. Rappresenta un genere che amano tanti in Italia.

Nel daytime di ieri, LDA ha ammesso di “puntare in alto” e che il suo obiettivo è che la gente si avvicini a Gigi d’Alessio e gli dica: “Lui è il padre di“.