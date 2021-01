Stasera, giovedì 21 gennaio 2021, torna in campo la Coppa Italia con Lazio-Parma, partita valida per gli ottavi di finale. La gara sarà trasmessa in diretta dallo stadio Olimpico di Roma su Rai2, con telecronaca di Gianluigi Zamponi e Andrea Agostinelli. A realizzare le interviste e gli interventi a bordocampo saranno Alessandro Pirozzi e Simona Rolandi, che gestirà anche lo studio pre e post partita, al fianco di Bruno Gentili. Calcio di inizio alle ore 21.15. Il match sarà visibile, come di consueto, anche in live streaming su Rai Play.

La squadra di Simone Inzaghi, vincitrice del trofeo nel 2019 e finalista nel 2017, è reduce dal trionfale derby contro la Roma (che intanto martedì scorso è stata clamorosamente eliminata dalla Coppa Italia ad opera dello Spezia). I gialloblu di Roberto D’Aversa (subentrato sulla panchina emiliana dopo l’esonero di Fabio Liverani) sono invece in crisi e penultimi in classifica.

In casa Lazio, mancheranno, tra gli altri, i due calciatori che hanno segnato nel derby, ossia Luis Alberto, operato d’appendicite, e Felipe Caicedo, al quale Inzaghi concederà un turno di riposo, a vantaggio di Muriqi. Anche per i gialloblù sarà praticato il turnover, con i soli Kucka, Inglese e Gervinho confermati rispetto a domenica scorsa.

Per tv pubblica, dunque, oggi nuova serata all’insegna del calcio che conta. Ricordiamo che ieri su Rai1 è stata proposta in diretta la Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli (i bianconeri hanno vinto 2-0). Gli ascolti sono stati molto positivi, con 7.861.000 telespettatori e la share del 29,01%.

Intanto, sono già stati ufficializzati i dettagli della programmazione televisiva dei quarti di finale di Coppa Italia, previsti la prossima settimana: il derby Inter-Milan si giocherà martedì a San Siro alle 20.45 con diretta su Rai1. Mercoledì sarà invece il turno della gara tra l’Atalanta e la vincente di Lazio-Parma, con calcio di inizio alle 17.45 e diretta su Rai2. Juventus-Spal si giocherà sempre il 27 gennaio, ma alle 20.45, con diretta su Rai1. Infine, Napoli-Spezia, in programma giovedì 28 gennaio alle 21.00, sarà proposta in diretta su Rai2.