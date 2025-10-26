Sono cinque le partite di Serie A in programma oggi nella ottava giornata di Serie A che ieri ha visto l’Inter cadere a Napoli in una partita segnata anche da parecchia tensione e polemiche. Match clou a Roma tra Lazio e Juventus, spicca il derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna

Lazio vs Juventus, dove vedere la partita in TV e in streaming | Ottava Serie A, formazioni e ultimissime

Dopo un sabato che ha già lasciato qualche segno sulla classifica e sull’umore delle big, la domenica dell’ottava giornata entra nel vivo con cinque partite distribuite lungo tutta la giornata: dal lunch match all’Olimpico Grande Torino fino al posticipo con vista Champions all’Olimpico di Roma. Ma intanto ecco quello che è successo ieri…

I risultati del sabato: Napoli capolista

La domenica parte già sotto l’onda lunga di un sabato che ha regalato scossoni importanti alla classifica. Il risultato più pesante arriva dal Maradona: il Napoli si prende la scena, mette sotto l’Inter per 3-1 e rilancia in grande stile le proprie ambizioni scavalcando anche il Milan. Il tutto con code polemiche e tensioni in campo tra Lautaro e Conte che non se le mandano a dire prima e dopo il match.

Respira forte anche l’Udinese: 3-2 al Lecce, vittoria che mancava e che vale doppio per il morale ma soprattutto per la classifica e spinge i friulani in una zona più tranquilla. Equilibrio allo Zini, con Cremonese e Atalanta che si dividono un punto a testa in una partita che ha lasciato più rimpianti che sorrisi su entrambi i fronti con la Dea che rinvia ancora un appuntamento con la vittoria si vede staccata dal vertice, e ma anche tra Parma e Como: partita bloccata, utile solo a muovere senza attriti la classifica senza spostare equilibri o ambizioni.

Torino-Genoa, Olimpico Grande Torino ore 12.30

Lunch match dal sapore pesante: il Torino vuole continuità dopo il 3-1 al Napoli, il Genoa cerca ancora la prima vittoria stagionale. Baroni conferma Simeone dal 1’, mentre Vieira insiste su Ekhator riferimento avanzato.

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Coco, Maripan; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Cornet; Ekhator.

Arbitro: Bonacina (Lo Cicero e Bergigli) – IV Massa VAR Di Bello AVAR Maggioni

Dove vederla: In streaming in esclusiva su DAZN

Verona-Cagliari, Stadio Bentegodi ore 15.00

Sfida salvezza che pesa come un macigno: il Verona è ancora senza vittorie, il Cagliari vuole reagire dopo lo scivolone con il Bologna. Occhi su Esposito, possibile arma centrale nel sistema di Pisacane.

Probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese; Giovane, Orban.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Obert; Esposito, Folorunsho; Borrelli.

Arbitro: Dionisi (Del Giudici e Trinchieri) IV Di Marco VAR Doveri AVAR Serra

Dove vederla: In streaming in esclusiva su DAZN

Sassuolo-Roma, Mapei Stadium ore 15.00

La Roma deve rialzarsi dopo tre sconfitte tra campionato ed Europa. Il Sassuolo corre e gioca: per i giallorossi rischio partita-trappola. Dybala resta il faro, mentre Berardi continua a essere l’ago della bilancia neroverde.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala.

Arbitro: Manganiello (Berti e Fontemurato) IV Fabbri, VAR Pezzuto AVAR Sozza

Dove vederla: In streaming in esclusiva su DAZN

Fiorentina-Bologna, Franchi ore 18.00

Derby dell’Appennino con vento europeo alle spalle: Viola e rossoblù arrivano da due vittorie preziose nelle coppe. La squadra di Pioli è però ultima in classifica e ha bisogno come il pane della prima gioia in Serie A.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

Arbitro La Penna (Imperiale e Preti) IV Guida VAR (Paterna) AVAR Marini

Dove vederla: SKY, in streaming su DAZN e SKY

Lazio-Juventus, Olimpico ore 20.45

Il posticipo è una classica dal gusto nobile: Sarri contro Tudor, due ex che cercano la svolta. La Juve non vince da metà settembre, la Lazio prova a tornare competitiva nella corsa europea. In attacco riflettori su David e Vlahovic.

Probabili formazioni

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Vlahovic.

Arbitro Colombo (Alassio e Tegoni) IV Crezzini VAR Meraviglia AVAR Maresca

Dove vederla: In streaming in esclusiva su DAZN

Serie A, programma ottava giornata

Milan – Pisa 2-2 (Leao, Cuadrado su rigore, Nzola, Athekame)

Sabato 25 ottobre

Udinese – Lecce 3-2 (Karlström, Davis, Berisha, Buksa, N’Dri)

Parma – Como 0-0

Napoli – Inter 3-1 (De Bruyne su rigore, McTominay, Calhanoglu su rigore, Anguissa)

Cremonese – Atalanta 1-1 (Vardy, Brescianini)

Domenica 26 ottobre

Torino – Genoa SKY (12.30)

Verona – Cagliari SKY (15.00)

Sassuolo – Roma SKY (15.00)

Fiorentina – Bologna DAZN, SKY, NOW (18.00)

Lazio – Juventus SKY (20.45)

Classifica – Napoli 18, Milan 17, Inter 15, Roma 15, Juventus 13, Bologna 13, Como 13, Atalanta 12, Udinese 11, Cremonese 11, Sassuolo 10, Lazio 8, Cagliari 8, Torino 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4, Fiorentina 3, Genoa 3

Prossimo Turno

Martedì 28 ottobre

Lecce – Napoli ore 18.30

Atalanta – Milan ore 20.45

Mercoledì 29 ottobre

Como – Verona ore 18.30

Juventus – Udinese ore 18.30

Roma – Parma ore 18.30

Bologna – Torino ore 20.45

Genoa – Cremonese ore 0.45

Inter – Fiorentina ore 20.45

Giovedì 30 ottobre

Cagliari – Sassuolo ore 18.30

Pisa – Lazio ore 20.45