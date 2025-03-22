Lavinia Orefici di Quarta Repubblica è la giornalista che ha fatto innervosire con una domanda l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi

Lavinia Orefici: chi è la giornalista con cui Romano Prodi si è innervosito

Lavinia Orefici è la giornalista che ha fatto innervosire Romano Prodi ponendogli una domanda a margine di Libri come 2025 – Festa del libro e della lettura. Orefici lavora da dieci anni per Mediaset e in particolare era accreditata all’evento per la trasmissione Quarta Repubblica.

A Prodi ha domandato se condivideva una delle citazioni del Manifesto di Ventotene lette lo scorso mercoledì da Giorgia Meloni in parlamento. “La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio” è la citazione che ha ripreso Orefici.

“Ma che cavolo mi chiede, io ho mai detto una roba del genere in vita mia?” ha risposto Romano Prodi. “È un passaggio del Manifesto di Ventotene” ha tentato di replicare la giornalista. “Lo so benissimo, non sono mica un bambino. Era nel ’41, gente messa in prigione dai fascisti, cosa pensavano secondo lei, al trattato dell’articolo 2 della costituzione? Ma dico il senso della storia ce l’ha lei o no?” ha ribattuto l’ex Presidente del Consiglio.

“Questo è far politica in un modo volgare” ha concluso poi Prodi prima di lasciare la giornalista. Il video, ripreso da diverse testate, è diventato virale. Così Quarta Repubblica ha tenuto a precisare che la giornalista che aveva posto la domanda era Lavinia Orefici. Il programma in un comunicato spiega anche che Prodi avrebbe afferrato una ciocca di capelli della giornalista, scena che solo parzialmente si intravede nei video girati.

“Ho sentito la mano tra i miei capelli, per me è stato scioccante. Lavoro per Mediaset da 10 anni, inviata all’estero su vari fronti e non ho mai vissuto una situazione del genere. Mi sono sentita offesa come giornalista e come donna” ha spiegato Orefici nella nota.

Lavinia Orefici: chi è

La giornalista di Mediaset è figlia di Antonella Delprino, storica inviata di La Vita in Diretta, e del giornalista Oscar Orefici, scomparso nel 2014. Orefici negli anni si è occupata in particolare della famiglia reale inglese. Nel 2020 pubblica Elisabetta II – Dalla A alla Z, nel 2024 ha pubblicato invece Royal saga – Luci e ombre dietro le famiglie reali.