L’attore di Don Matteo nel cast de Il Paradiso delle Signore 10: la new entry

Lo scorso 5 maggio si è conclusa la nona stagione de Il Paradiso delle Signore e fin da subito l’attenzione dei numerosi fan del period drama pomeridiano di Rai 1 si è appuntata sul prossimo appuntamento di settembre. Personaggi, trama, cast. Gli appassionati della soap ambientata nella rampante Milano del boom economico sono curiosi di sapere cosa bolle in pentola.

Lunedì prossimo (26 maggio) gli attori torneranno sul set per girare le riprese de Il Paradiso delle Signore 10. A dare qualche succosa anticipazione sulle prossime trame ci ha pensato Vanessa Gravina, inconfondibile interprete di Adelaide di Sant’Erasmo, uno dei personaggi più iconici della soap: «Siamo in odore di fiori d’arancio per la contessa», ha detto l’attrice ospitata a La Vita in diretta.

Ma è forte anche l’attesa per le new entry nel cast. L’ingresso più significativo della passata stagione è stato sicuramente quello di Odile (Arianna Amadei), la figlia ritrovata della contessa che ha subito legato con Matteo Portelli diventando rapidamente uno dei personaggi chiave. Ne Il Paradiso delle Signore 10 adesso è pronto a entrare uno degli attori più amati di Don Matteo.

Il Paradiso delle Signore 10, chi è l’attore di Don Matteo pronto a entrare nel cast

Per il decimo atto de Il Paradiso delle Signore è pronta una new entry d’eccezione. Si parla sempre più insistentemente di un volto molto noto al pubblico televisivo, che lo ha già apprezzato per un ruolo chiave in un’altra amatissima fiction Rai: Don Matteo, uno dei prodotti più amati di sempre tra quelli messi in onda dal Servizio pubblico.

Nella prossima stagione della soap che ruota intorno al grande magazzino milanese potrebbe esserci infatti Simone Montedoro, l’attore che interpreta l’amatissimo Capitano Giulio Tommasi in Don Matteo. Un colpaccio insomma per Il Paradiso, dove Montedoro potrebbe entrare con una parte molto importante e un personaggio di peso.

Ancora non è chiaro quale ruolo potrà andare a ricoprire l’attore di Don Matteo. Una parte degli episodi infatti si trova ancora in fase di scrittura. Nel frattempo Montedoro a teatro con il musical Prova a Prendermi, un remake del film omonimo con Tom Hanks e Leonardo DiCaprio. Nel musical l’attore recita a fianco di Claudio Castrogiovanni e Tommy Cassissa.

Durate l’ultima stagione di Don Matteo, trasmessa lo scorso dicembre, Montedoro ha indossato una volta ancora la divisa del Capitano Tommasi per risolvere il giallo legato alla morte della moglie Patrizia (nonché figlia del Maresciallo Cecchini).

Simone Montedoro, una carriera tra teatro, cinema e tv

Simone Montedoro, attore romano classe 1973, ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo come attore di fotoromanzi. Dal 1998 inizia a lavorare a teatro e nello stesso anno arriva il debutto al cinema con una piccola parte nel film L’odore della notte. Negli anni successivi esordisce sul piccolo schermo in alcuni episodi di famose serie tv come Distretto di Polizia, Il commissario Montalbano e Un medico in famiglia.

Il grande successo di pubblico per Montedoro arriva nel 2008 grazie a Don Matteo, dove interpreta appunto il Capitano dei Carabinieri Giulio Tommasi. In seguito per l’attore arrivano parti di spicco in altre serie televisive come Enrico Mattei e L’isola. Nel 2013 ritorna sul grande schermo con il film Niente può fermarci. Tre anni dopo è il protagonista della sitcom Complimenti per la connessione.

Nel 2017 si mostra al pubblico in veste di ballerino partecipando come concorrente al talent Ballando con le stelle. Montedoro inizia poi a dedicarsi anche alla tv lavorando nel programma Viva RaiPlay!. Il 2021 è l’anno della partecipazione a Il cantante mascherato e a Tale e quale show. Nel 2022 è protagonista della commedia drammatica Ritorno al presente.

Tra i progetti più recenti vanno menzionati il film Mamma qui comando io di Federico Moccia e Il meglio di te (entrambi del 2023). Nel 2025 esce di nuovo nelle grandi sale con Io sono la fine del mondo, film diretto di Gennaro Nunziante.