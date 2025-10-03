L’attacco alla Flottilla stravolge i palinsesti: come hanno reagito tg e talk show alle manifestazioni spontanee in piazza

Blocchiamo tutto. Lo hanno detto e scritto, alla fine, lo hanno anche fatto. La Global Sumud Flottilla – una flotta di attivisti da tutta Europa e non solo – che ha cercato di arrivare a Gaza per portare viveri e aiuti umanitari cercando di forzare il blocco dell’esercito israeliano chiedendo anche la fine del conflitto

Blocchiamo tutto. Lo hanno detto e scritto, alla fine, lo hanno anche fatto. La Global Sumud Flottilla – una flotta di attivisti da tutta Europa e non solo – che ha cercato di arrivare a Gaza per portare viveri e aiuti umanitari cercando di forzare il blocco dell’esercito israeliano chiedendo anche la fine del conflitto è stata fermata.

Gli attivisti sono stati bloccati e ritenuti come intrusi: saranno espulsi e successivamente rimpatriati non senza conseguenze sul piano legale. Si sapeva, come il nostro Paese sapeva benissimo che gli attivisti italiani (coloro che sono rimasti a terra durante questa missione umanitaria) avrebbero bloccato tutto – metaforicamente e non solo – se la Global Sumud Flottilla sarebbe stata ostacolata dall’esercito d’Israele. I propositi e le premesse sono diventati fatti di cronaca nella notte del 1 ottobre 2025.

La Global Sumud Flottilla stravolge il palinsesto televisivo

La Flottilla, con anche italiani a bordo fra cui alcuni esponenti politici della Sinistra italiana, è stata abbordata. 22 italiani fermati e quasi tutte le navi della flotta sono state individuate da Israele. Nel frattempo in Italia sono partite manifestazioni spontanee di protesta. 10mila persone in piena notte hanno manifestato pacificamente – senza alcun tipo di scontro – marciando verso il Parlamento. Tutto è scaturito in pochi istanti: un grido di dissenso unanime che ha coinvolto anche altre città d’Italia.

Milano, Napoli, Bologna, Palermo. Ovunque con la Flottilla. Questa volontà – scandita a chiare lettere dai manifestanti – arriva anche in tv con le trasmissioni e i talk show costretti ad adeguare il palinsesto nella notte. La frenesia degli avvenimenti ha portato, quindi, a un riadattamento in corso d’opera.

Manifestazioni nella notte: il racconto di talk show e telegiornali

Ne sa qualcosa Realpolitik di Tommaso Labate, ma anche Porta A Porta di Bruno Vespa. La narrazione televisiva impone un cambio di passo: al netto di tutto quel che si è detto, contestato (in parte) e scritto, l’esperienza della Flottilla televisivamente unisce in maniera concreta l’apporto di televisione e Web. Si uniscono e portano servizio in maniera ugualmente importante. Anzi: fondamentale.

Le testimonianze dei membri dell’equipaggio arrivano perchè loro stessi hanno montato delle telecamere sulle imbarcazioni. Le connessioni e i collegamenti con le televisioni hanno fatto il resto. Ogni emittente, italiana ma anche estera, aveva il proprio riferimento sulle navi coinvolte. Un racconto diviso in tre parti: tv, Web e dialettica che ha coinvolto opinionisti in studio ma anche attivisti sul luogo degli attacchi. Un prepotente ritorno del citizen journalism con tutto quel che comporta. La notizia la fa chi la vive, i cronisti restano un tramite. Impreziosito successivamente da interviste estemporanee.

Questa genuinità di fondo, che ha rimesso in primo piano l’esigenza della pluralità e credibilità giornalistica, ha visto spuntarla – anche in termini di Share – a quei TG che prediligono, differentemente dai talk, una copertura H24. Chiedere a Sky, tra i primi a documentare la protesta nelle piazze simultaneamente a quel che stava accadendo in Palestina. Due fronti per altrettanti esiti. L’esperienza della Flottilla ha dimostrato che il racconto della realtà passa certamente dal potere dei talk show, ma anche dal ruolo principale dell’approfondimento che – anche televisivamente – deve avvalersi di persone e professionisti pronti a intervenire sul campo con autorevolezza. Anche – e soprattutto per questo – la figura degli inviati va difesa e tutelata.

Il valore dei corrispondenti giornalistici

Un monito che chiunque, comprese le istituzioni, farebbero bene a ricordare (il riferimento agli attacchi ricevuti da Lucia Goracci è solo un aspetto del sistema culturale e sociale in cui i professionisti dell’informazione sono costretti a lavorare anche all’estero) quando ci si chiede se – e in che modo – valorizzare il racconto degli avvenimenti in Italia. La risposta è semplice, ma richiede un impegno comune: riconoscere il valore professionale di chi racconta la storia da vicino, rischiando in prima persona, senza dare per scontato il contributo di una figura lavorativa che sta quasi sparendo.

Nello Stivale i corrispondenti con lo zainetto si contano sulle dita di una mano proprio perchè, spesso, in Italia, i contratti e le tutele non sono aggiornati all’attuale dispendio di energie – tradotto in supporto costante – che croniste e cronisti italiani garantiscono all’informazione. Libera e plurale esattamente come lo era la massa di persone che stanotte ha fatto alzare dal letto conduttori e inviati per garantire uno sguardo a 360 gradi sul mondo che cambia, anche e soprattutto grazie a chi – nonostante tutto – sceglie di esserci per tutti coloro che hanno il diritto ad essere informati.