Arriva su Prime Video venerdì 17 marzo 2023 la miniserie Last Light – Il Crollo. Un aggiunta in catalogo, inedita in Italia e non prodotta da Amazon, che poteva passare inosservata se non fosse per la presenza come protagonista di Matthew Fox che torna a recitare in una serie tv a dodici anni dalla fine di Lost. Accanto a lui un altro volto seriale molto noto e riconoscibile come Joanne Froggatt di Downton Abbey. Fox a Variety ha spiegato, in occasione dell’uscita di Last Light – Il Crollo, come finito Lost sentisse l’esigenza di fermarsi per stare con i figli e che questa miniserie gli aveva fatto tornare la voglia di stare di nuovo sul set.

Last Light – Il Crollo, la trama

Il Crollo è ispirata al romanzo di Alex Scarrow. Racconta la storia di una famiglia in un mondo in cui improvvisamente il petrolio non sembra più funzionare. Andy è uno dei migliori ingegneri petrolchimici al mondo e viene chiamato ad affrontare questa misteriosa situazione. Intanto però il figlio, che ha una malattia degenerativa, deve essere operato agli occhi a Parigi. Così, proprio mentre il mondo crolla Andy si ritrova in medio oriente a servizio di uno sceicco e inseguito da misteriose figure. La moglie e il figlio sono a Parigi. La figlia è invece rimasta a Londra per partecipare a una manifestazione ambientalista. Riusciranno a ritrovarsi e il mondo si salverà da questa crisi?

La miniserie Last Light è l’adattamento del romanzo omonimo di Alex Scarrow che in Italia non è stato tradotto. Leggendo le sinossi del romanzo si evince come con la serie tv abbiano aggiunto diversi elementi come la passione ambientalista della figlia di Andy, la malattia del figlio e il viaggio a Parigi. Tutti elementi che potevano tranquillamente essere evitati a favore di una sceneggiatura più asciutta e meno ridondante da un punto di vista empatico. L’aspetto della minaccia globale al nostro pianeta, l’animo ecologista della serie, si perde nei rivoli personali della famiglia Yeats rendendo tutto una sfida troppo personale.

In una miniserie di 5 episodi come Last Light – Il Crollo, risulta assolutamente superflua la scena iniziale del primo episodio in cui viene riassunto quello che succederà, quasi a voler ricordare agli spettatori che si tratta di un thriller, evitando che l’inizio troppo concentrato sulle dinamiche familiari possa far allontanare gli spettatori. Sembra, purtroppo, esser diventata una moda della serialità contemporanea che anticipa scene che arriveranno in seguito per far entrare lo spettatore nel vivo evitando di perderlo dopo il primo episodio. Una conseguenza dello streaming e dello scivolare in modo ossessivo da un prodotto a un altro dopo i primi secondi. Uuna miniserie dall’animo militante, il corpo da family drama e che finisce per esser ricordata solo per il ritorno di Matthew Fox. Speriamo che tra altri dodici anni opti per un prodotto migliore.

Last Light – Il Crollo, il cast

Last Light – Il Crollo è prodotta da MGM International Tv Productions, Cactus Film, Make it Happen, sviluppata da Patrick Reanault e distribuita lo scorso settembre come serie originale Peacock negli Stati Uniti. Patrick Renault e Patrick Massett hanno sviluppato il soggetto con la collaborazione anche di John Zinman, Patrick Alson e dello stesso Scarrow autore del romanzo.

Matthew Fox è Andy Yeats

Joanne Froggatt è Elena Yeast

Alyth Ross è Laura Yeats

Taylor Fay è Sam Yeats

Amber Rose Revah è Mika Bakhash

Jim High è l’agent Thompson

Tom Wlaschiha è Karl Bermgann

Last Light – Il Crollo, dove è stato girato

Le riprese della serie si sono svolte principalmente a Praga e in altre zone della Repubblica Ceca e a Parigi.

Last Light – Il Crollo, quante puntate sono?

Last Light – Il Crollo è una miniserie da 5 puntate da circa 45 minuti l’una.

Last Light – Il Crollo, come vedere la serie

In Italia la miniserie Last Light – Il Crollo è disponibile da venerdì 17 marzo 2023 su Prime Video, all’interno quindi del catalogo della piattaforma di streaming Amazon.

Last Light – Il Crollo 2 ci sarà?

Non ci sarà una seconda stagione di Last Light – Il Crollo perchè si tratta di una miniserie.