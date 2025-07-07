Las Sabinas, cambia tutto da oggi: la nuova programmazione Rai

A partire da oggi, lunedì 7 luglio, “Ritorno a Las Sabinas”, soap opera spagnola di produzione Disney+ firmata da Diagonal TV, avrà una nuova programmazione. Ecco cosa devono sapere i fan della soap. “Ritorno a Las Sabinas” si è per ora rivelata una scommessa non pienamente riuscita per Rai 1.

Nonostante una produzione di alta qualità, un cast internazionale e ambientazioni suggestive, la soap non è riuscita a creare un legame solido con il pubblico del pomeriggio. La scelta di spostarla su Rai 2 rappresenta un tentativo di recuperare parte del pubblico interessato, magari in una fascia oraria meno competitiva.

In definitiva, il trasloco della serie è un chiaro segnale che anche prodotti ben realizzati devono fare i conti con la sfida dell’audience. In attesa del ritorno di titoli più forti come “Il Paradiso delle Signore”, Rai cerca di riorganizzare il suo palinsesto estivo puntando su ciò che funziona e ridimensionando ciò che, almeno per il momento, non ha convinto.

La nuova programmazione di “Ritorno a Las Sabinas”

“Ritorno a Las Sabinas” non sarà più trasmessa nel pomeriggio di Rai 1. La rete ammiraglia Rai ha deciso infatti di sospendere la programmazione pomeridiana della serie per spostarla su Rai 2, dove andrà in onda con una doppia puntata mattutina, dal lunedì al venerdì, nella fascia compresa tra le 8:45 e le 10:30.

La soap aveva fatto il suo debutto lo scorso 19 maggio alle ore 16:00 su Rai 1, con buone aspettative da parte dei vertici Rai, che speravano di replicare il successo delle serie spagnole già ben accolte dal pubblico italiano. Tuttavia, fin dalle prime settimane di trasmissione, gli ascolti si sono rivelati ben al di sotto delle attese. Con una media di circa 750.000 telespettatori e uno share oscillante tra il 9% e il 10%, “Ritorno a Las Sabinas” non è riuscita a imporsi sul pubblico del pomeriggio di Rai 1, notoriamente molto competitivo.

Il confronto diretto con la concorrenza è stato impietoso: nello stesso orario, su Canale 5, la soap turca “The Family 2” ha ottenuto una media stabile del 18% di share, superando regolarmente 1,6 milioni di spettatori. Una distanza significativa, che ha messo in discussione la permanenza della soap iberica sulla prima rete Rai.

A seguito dei risultati deludenti e di alcune complicazioni nella programmazione (tra cui la copertura straordinaria per eventi di grande rilevanza, come la scomparsa di Papa Francesco e il successivo conclave per l’elezione del nuovo pontefice), i vertici Rai hanno deciso di riposizionare la soap su Rai 2, cercando una collocazione che permetta di concludere la messa in onda della stagione – composta da un’unica serie – senza ulteriori rallentamenti.

La nuova programmazione prevede due episodi consecutivi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 7 luglio, nella fascia mattutina. Questa strategia ha un duplice obiettivo: da un lato liberare lo slot pomeridiano di Rai 1 per la stagione autunnale, dall’altro accelerare la trasmissione degli episodi rimanenti di “Ritorno a Las Sabinas”, così da completare rapidamente l’arco narrativo senza prolungare oltre la sua presenza nel palinsesto.

La scelta di sospendere la soap spagnola nel pomeriggio di Rai 1 si lega anche all’attesa per il ritorno de “Il Paradiso delle Signore”, che tornerà a settembre con la sua decima stagione. Il nuovo ciclo, previsto dal 9 settembre, proporrà 160 nuovi episodi ambientati nel celebre grande magazzino milanese degli anni ’60, e vedrà l’ingresso nel cast di Simone Montedoro, già noto per il ruolo in “Don Matteo”, che interpreterà un nuovo personaggio, un magazziniere.