Lando Buzzanca è morto: aveva 87 anni

Si è spento al Policlinico Gemelli Lando Buzzanca: era ricoverato nella struttura sanitaria romana dallo scorso 8 novembre, dopo il trasferimento dalla rsa in cui si trovava dal 27 dicembre 2021. L’attore, infatti, con alle spalle una lunga carriera nel mondo del cinema, ma anche della fiction televisiva, era finito nelle ultime settimane al centro di scambi di accuse fra il figlio Massimiliano e Francesca Della Valle, la donna che era a lui legata sentimentalmente negli ultimi anni.

Protagonista di alcuni sceneggiati storici della Rai, nei primi anni duemila era tornato prepotentemente sulla scena televisiva, entrando a far parte del cast di alcuni miserie tv, prima di diventare il protagonista della fiction Il restauratore, dove con lui hanno recitato Martina Colombari e Anna Sanfroncik.

L’attore aveva poi preso parte nel 2016 a Ballando con le Stelle: in coppia con Sara Mardegan venne eliminato per primo in quell’edizione, uscendo al termine della seconda puntata, eliminato allo spareggio con Enrico Papi (in coppia con Ornella Boccasfoschi) e Pierre Cosso (in coppia con Maria Ermachkova).

Nel 2017 fu protagonista insieme a Marcello Lippi, Adriano Panatta ed Edoardo Vianello di Meglio tardi che mai, un’esperienza che può essere vista a posteriori come precorritrice di Quelle brave ragazze. Il programma prodotto dalla Blu Yazmine di Ilaria Dallatana (allora direttrice di Rai2, rete in cui venne trasmesso Meglio tardi che mai) che vede come protagoniste Mara Maionchi e Sandra Milo, a cui quest’anno si aggiungerà Marisa Laurito al posto di Orietta Berti, ripercorre infatti l’idea che fu alla base del progetto che vide coinvolto anche Lando Buzzanca.