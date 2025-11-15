L’amicizia tra Luciana Littizzetto e Maria De Filippi, il retroscena sul loro legame

Luciana Littizzetto riserva sempre grandi sorprese. Oltre ad essere volto fisso di Che Tempo che Fa sul Nove, è anche protagonista del sabato sera di Canale 5 con Tu sì que vales. Il people show di Maria De Filippi è infatti partita con una nuova edizione a cui, anche stavolta, partecipano le amiche della conduttrice Sabrina Ferilli e Littizzetto. “Il suo grande talento è quello di provocare Sabrina, la quale si inc***a come una piuma“, ha detto quest’ultima in un’intervista rilasciata per il settimanale Gente.

Com’è nata l’amicizia tra Maria. e Luciana Littizzetto

Tra le due – che sono dei veri colossi della tv italiana – è nata una sinergia speciale già dai primi tempi in cui hanno lavorato insieme. In più occasioni Luciana è infatti stata ospitata in qualche puntata di C’è Posta per Te, e negli anni ci sono anche state delle interviste che hanno messo in luce l’ottimo rapporto personale che c’è tra di loro. Proprio come la De Filippi, anche la comica torinese ha scelto di diventare mamma di due ragazzi adottati. “Mi chiamò moltissimi anni fa a C’è Posta per Te” – ha raccontato lei – “In quel periodo lei aveva cominciato l’affido del figlio Gabriele e le chiesi di spiegarmi come si organizzava“. E ancora: “Anche io volevo farlo, ma temevo che essere una persona nota non fosse una cosa buona per i bambini che poi ho avuto in affido”.

De Filippi ha invece risposto: “‘Ma sei cretina!’, che poi è la sua risposta standard con me“. Infine la conduttrice Mediaset le ha spiegato: “Tu sei tu, fai quello che puoi e quello che sei“. Da quel momento è nato un legame che non si è mai interrotto negli anni.

Tutte le novità di Tu sì que vales

Tra le novità più significative c’è sicuramente l’ingresso di Paolo Bonolis nella giuria, che ha sostituito Gerry Scotti affiancando Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, con Sabrina Ferilli sempre nel ruolo di rappresentante della giuria popolare. Un’altra new entry è stata la Lip Sync Battle, una gara non competitiva e molto diversa che ha visto sfidarsi i giudici e anche ospiti famosi. Oltre a questi dettagli, la conduzione è rimasta invariata con il trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, e anche con la presenza comica di Giovannino, protagonista di incursioni simpatiche e di “teatrini” con Sabrina Ferilli.