Da un mese e mezzo, ormai, i fan de L’Allieva stanno aspettando questo momento, ovvero quello in cui scopriremo finalmente se Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale) convoleranno a nozze o no. Considerato com’è finita la quinta puntata, è tutto ancora da vedere: la sesta ed ultima puntata de L’Allieva 3, in onda questa sera, 8 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, risolverà una volta per tutte questo mistero.

Ma non solo: il finale della serie tv tratta dai romanzi di Alessia Gazzola chiuderà anche altre questioni in sospeso, come l’arresto di Giacomo (Sergio Assisi) e la ricerca di sua figlia da parte della Suprema (Antonia Liskova), senza dimenticare ovviamente i toni della commedia.

Le anticipazioni dell’ultima puntata de L’Allieva 3

1

Nel primo episodio, “L’ultima cena”, mentre Claudio ed Alice hanno un’intuizione che potrebbe scagionare Giacomo dall’accusa di omicidio di un imprenditore,(Emmanuele Aita) -accantonato il sogno di diventare una chef star- viene convocato per la sua prima perizia. Il caso, però, vuole che si tratti dell’omicidio di un noto critico gastronomico.

Alice, intanto, continua a lavorare anche sul fronte della ricerca della figlia della Suprema: la sua cocciutaggine la spinge infatti a cercare nuovi indizi che possano ricondurre alla ragazza, che avrebbe in passato rifiutato la richiesta della madre biologica di incontrarla.

Nel secondo episodio, “Insieme, connessi, finché morte non ci separi”, Giacomo viene finalmente scarcerato, ma la sua è una libertà provvisoria: si deve infatti ancora trovare l’assassino dell’imprenditore del cui omicidio è stato accusato.

Mentre indaga su questo, Alice scopre anche che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes: potrebbe essere sua figlia, e potrebbe anche essere più vicina di quanto la donna non sospetti. Ma per Alice non sono giorni sereni: si avvicina il giorno che lei e Claudio avevano deciso per il loro matrimonio, eppure tra i due sembra ormai essersi allontanato l’idea di sposarsi.

Come vedere L’Allieva 3 in streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.