I casi di puntata si uniscono alle vicende private dei protagonisti de L’Allieva 3: nella quinta puntata, in onda questa sera, 1° novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, per Alice (Alessandra Mastronardi) ci saranno da affrontare delitti, conflitti con Claudio (Lino Guanciale), la presunta innocenza di Giacomo (Sergio Assisi) e… la nonna.

Le anticipazioni della quinta puntata de L’Allieva 3

Nel primo episodio, “Due funerali e nessun matrimonio”, le indagini sulla morte di un anziano playboy durante il funerale di un’amica di(Marzia Ubaldi) vedono quest’ultima coinvolta in prima linea nel lavoro della nipote.

Una situazione non semplice, che susciterà numerosi momenti ironici e che porterà la protagonista e Lara (Francesca Agostini) ad affidare Camilla, figlia di quest’ultima e di Marco (Pierpaolo Spollon), a Cordelia (Anna Dalton), che diventa così un’improbabile babysitter.

Nel secondo episodio, “Parkour”, Lara chiede ad Alice di collaborare con lei nella sua prima perizia, quella sulla morte di un ragazzo che praticava parkour. Claudio, intanto, cerca di proteggere la sua futura sposa durante le indagini sulla morte dell’imprenditore di cui è accusato suo fratello Giacomo: nel farlo, però, ne prende le distanze.

Un caso, questo, che viene seguito anche dalla Suprema (Antonia Liskova), che nel corso delle puntate ha dimostrato di gradire la presenza di Giacomo. Erika (Claudia Gusmano), infine, si rende conto di provare qualcosa di più di una semplice amicizia per Paolone (Emmanuele Aita), ma lui inizia a respingerla.

Come vedere L’Allieva 3 in streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.