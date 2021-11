L’ospitata di Lady Gaga a Che tempo che fa è stata tra le notizie più riprese, commentate e condivise. Chiunque abbia un profilo social -da Twitter a Instagram, passando per Facebook- non può non essere incappato in un video della cantante ospite di Fabio Fabio o una riflessione pubblica sull’ospitata di Miss Germanotta attraverso lo status di un altro utente. Lady Gaga era ospite a Milano per la premiere di “House of Gucci” -dove è protagonista nei panni di Patrizia Reggiani- e ha scelto lo studio televisivo di Rai 3 per fare promozione alla pellicola e per parlare anche di musica e di se stessa.

L’intervista è stata, dai più, giudicata molto intensa, con un bel momento di racconto e qualche episodio di commozione da parte della popstar. Il primo pensiero è stato per la comunità lgbt+ in Italia, a commento della bocciatura del Ddl Zan, avvenuta poco tempo fa:

“Volevo dire una cosa alla comunità lgbt+ qui in Italia : siete i più coraggiosi, i più gentili, siete i migliori. Dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani sulla terra. Io continuerò a scrivere canzoni su di voi.”

Infine, tra un aneddoto e l’altro sulla sua carriera di attrice e cantante, una riflessione anche sulla necessità della gentilezza nel mondo d’oggi:

“Credo che la gentilezza sia il sistema perfetto, collega tutti. Quando ero piccola mia madre non capiva cosa significasse essere bullizzata, ci siamo organizzati per consentire anche a lei di capire. Ho davvero la più bella famiglia del mondo”.

Un’intervista in perfetta comfort zone per Lady Gaga, trattata da regina e ospite speciale internazionale. Tutto ben confezionato, intimo, emotivo ma con un fuori programma che ha fatto chiacchierare e ha diviso il web. Al termine dell’intervista, ecco arrivare un mazzo di fiori per lei. Sguardo sorpreso, espressione emozionata, un grande “Thank you” davanti al pubblico in studio e al conduttore, mentre stringeva al petto l’omaggio floreale. E se ne è andata così, incredula e sorridente. Fino a quando non è sbucato sul web un video che mostra la cantante mentre torna in albergo e trova i fan adoranti a pochi metri da lei. Applausi, grida, il suo nome richiamato più volte. Lei si volta e prima di entrare nell’albergo… lancia a terra i fiori, dando le spalle e tornando nella sua stanza.

Lo staff ha recuperato i fiori da terra e li ha portati all’interno della struttura. E qua il pubblico si è diviso. C’è chi ha visto quel gesto come un omaggio per i fan presenti, come a volerli condividere con il suo pubblico. Ma, non è mancata la critica di chi lo ha trovato poco rispettoso e fuori luogo. Buttare fiori a terra appena ricevuti è stato definito scortese.

Forse lanciare qualche rosa o qualche fiore ai presenti avrebbe suscitato meno critiche?

Che fine hanno fatto i fiori che Fabio ha regalato a Lady Gaga?

Gettati a terra davanti all’Hotel, per fortuna sono stati recuperati.

Con Madonna andò peggio.#ctcf #LadyGaga pic.twitter.com/islqujn4VK — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 14, 2021

La cosa, però, che è saltata alla mente a molti è stato il ricordo di quanto accaduto a Madonna in altre occasioni...

Negli anni, il rapporto mediatico tra Madonna e Lady Gaga è stato turbolento, con i fan addirittura divisi tra il Team Gaga e Team Madonna. La Germanotta è stata accusata più volte di aver copiato Madonna, le due hanno giocato sulla vicenda, tra il confermare l’astio e lo smentirlo.

Ma quello di cui vi vogliamo parlare è come l’omaggio floreale sia stato motivo di discussione per entrambe. Era, infatti, il 2015 quando Madonna fu ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Al termine dell’intervista -decisamente meno rilassata e ‘impeccabile’ rispetto a quella con Lady Gaga-il conduttore ebbe l’idea di regalare un fascio enorme di mimose alla cantante, in occasione della Festa della Donna. Più che un fascio sembrava un cespuglio intero. Un momento diventato iconico e cult, con lo sguardo terrorizzato della popstar, vestita di scuro. E sappiamo quanto, le mimose lascino quella simpatica polverina gialla sugli abiti…

Sempre Madonna, nel 2011, in occasione della sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia, fu al centro di un video -diventato virale- dove strabuzzò gli occhi dopo aver ricevuto, in omaggio da una fan, un’ortensia viola. “Grazie” rispose, sorridendo diplomatica, prima di farla scivolare a terra, lanciare uno sguardo complice a chi aveva accanto e ammettere: “Io odio le ortensie”. (Qui il video)

Lady Gaga e Madonna hanno qualcos’altro in comune: un rapporto “complicato” e virale con i fiori, soprattutto dopo averli ricevuti…