D. Time – Il tempo di Lady D, Rai 1 ricorda la principessa Diana

31 agosto 1997: Lady Diana Spencer, Principessa del Galles, muore in un incidente stradale nel Tunnel dell’Alma a Parigi: 24 anni dopo Rai 1 la ricorda con D. Time – Il tempo di Lady D., documentario in onda in prima serata martedì 31 agosto alle 21.25.

D. Time, il doc

Si tratta di una coproduzione presentata da Rai Documentari e accompagnata in Italia dalla voce narrante di Laura Chimenti, anchorwoman del Tg1. Un viaggio in 30 anni di vita pubblica e privata – per lo più coincidenti – della Principessa del Popolo, dall’infanzia, segnata dalla separazione dalla madre alla gioventù trascorsa a Buckingham Palace in veste di moglie, a soli 20 anni, dell’erede al trono d’Inghilterra. Il sogno del principe azzurro che si infrange contro un uomo che ama un’altra donna, l’idea della felicità stretta in agende dense di eventi pubblici e obblighi regali, con le gioie della maternità e le difficoltà di un ruolo inadatto al suo carattere. Il tutto intrecciato con 30 anni di costume, società, politica con i tanti gesti simbolici fatti dalla principessa a favor di media per arrivare alla sua drammatica morte. Nel documentario sono presenti filmati inediti e d’archivio di Lady D. per inquadrare il ruolo e il peso che ha avuto negli anni ’80 e ’90.

D. Time – Il tempo di Lady D, quando va in onda

Il documentario va in onda martedì 31 agosto 2021 alle 21.25 su Rai 1, nel 24esimo anniversario della morte di Diana. E questo è anche l’anno in cui esce Spencer, film di Pablo Larraín, biopic su Lady Diana che si è fatto già riconoscere per la locandina e il promo.

D. Time – Il tempo di Lady D, streaming

D. Time – Il tempo di Lady D. va in onda in contemporanea in streaming su RaiPlay, dove poi è disponibile on demand.