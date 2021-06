La7venti – Un racconto italiano per celebrare il ventennale de La7

Sul calendario è segnato il 24 giugno, ma La7 vuole giustamente fare le cose in grande per i suoi primi 20 anni di vita. Certo non sarà come il ventennale di Canale 5 che culminò addirittura con una prima serata dal Forum di Assago condotta da Mike Bongiorno e Paolo Bonolis, ma la rete diretta da Andrea Salerno vuole dare il giusto lustro ad un ‘racconto italiano’.

Ed è proprio questo il fil rouge che seguirà La7 per buona parte della settimana che sta per cominciare: da domani e fino a giovedì 24 celebrerà il traguardo raggiunto attraverso degli speciali in cui si sfrutterà gran parte delle teche dell’emittente.

Si tratta di La7venti – Un racconto italiano in onda da stasera, 20 giugno, alle 20:30 per cinque domeniche. Al suo interno si racconteranno le tappe fondamentali che hanno portato la rete ad essere quello che è oggi. Dall’arrivo di tanti big dell’informazione, della cultura e dell’intrattenimento alle firme più prestigiose del giornalismo italiano. Un occhio di riguardo sarà dato soprattutto alle produzioni di fiction, alle pagine di sport passate su questa rete fino agli eventi più importanti.

Rivedremo la serata inaugurale del canale avvenuta il 24 giugno 2001 condotta da Fabio Fazio, Gad Lerner e Luciana Littizzetto che switcharono TeleMonteCarlo nell’allora neonata La7, per passare alle clip e alle immagini dalla prima maratona di Enrico Mentana, il primo Otto e Mezzo condotto da Gad Lerner e Giuliano Ferrara fino ad un cult: Markette, condotto da Piero Chiambretti.

Numerosi i personaggi e i momenti cult passati davanti alle telecamere de La7: tra i più curiosi un Mike Bongiorno che gioca alla conduzione di un surreale game show durante una puntata di Tetris, lo storico scontro tra Michele Santoro e Berlusconi a Servizio Pubblico del 2013, Matteo Renzi che conia l’hashtag #EnricoStaiSereno indirizzato all’attuale segretario del PD Enrico Letta, che destino volle diventasse suo successore alla Presidenza del Consiglio. Ma non solo…

Il programma nei vari appuntamenti snocciolerà anche i reportage più spettacolari e le inchieste delle tante trasmissioni di approfondimento nate lungo il ventennio. Inoltre, spazio alle vicende che hanno cambiato la storia. Per citarne solo alcuni: l’attacco alle Torri Gemelle, il drammatico G8 di Genova (uno dei primissimi eventi raccontati in diretta dalla redazione del TgLa7), le dimissioni di Papa Ratzinger o l’approdo di Donald Trump alla casa bianca.

Gli altri speciali della settimana con La7venti – Un racconto italiano saranno mercoledì 23 giugno alle 17 e giovedì 24 (giorno del 20° compleanno) con una maratona dalle 14:20 in poi.