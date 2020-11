La7 si allarga, almeno sul web. La rete diretta da Andrea Salerno è infatti pronta a lanciare in rete La7 Prime – Il tuo schermo in più, una piattaforma che dovrebbe ospitare, almeno nelle intenzioni, prodotti speciali legati all’emittente. Per ora il passo sarà prudenziale, con la nascita di una pagina dedicata – con tanto di logo – visibile all’interno di La7.it.

L’inaugurazione è fissata per martedì 3 novembre, data non casuale. Si tratta infatti del giorno delle attesissime elezioni americane che La7 seguirà da vicino. E se in tv tutta l’attenzione sarà per la tradizionale maratona di Enrico Mentana, a cui seguirà mercoledì lo speciale di Atlantide di Andrea Purgatori, su internet si approfondirà l’argomento con contenuti ad hoc tutti dedicati agli Usa. Quindi film, documentari, reportage, servizi giornalistici e riferimenti all’universo americano in senso lato.

Lo sguardo, tuttavia, è già proiettato al futuro. Cosa accadrà una volta superato il duello tra Donald Trump e Joe Biden? A La7 probabilmente avranno già una risposta. Ad intuito, l’obiettivo di La7 Prime sarà quello di creare un contenitore alternativo a La7.it, che resterebbe al contrario la casa dello streaming e dei ‘recuperi’ dei programmi andati in onda.

Il progetto, da considerarsi embrionale, potrebbe portare a futuri sviluppi. L’ambizione sarebbe pertanto la realizzazione di produzioni esclusive sulla scia di ciò che sta facendo Rai Play, che da Viva RaiPlay in poi ha dato vita ad un ricco pacchetto di offerte inedite.