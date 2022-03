La7: Atlantide, Dimartedì, Non è l’Arena, Piazza pulita, Otto e mezzo, tutti confermati

Squadra che vince e ben si comporta non si cambia. Questo per parafrasare un vecchio adagio, spesso abusato, ma stavolta verificato e che sicuramente verrà attuato, per un pubblico ormai abituato a questo stato. Lo stato di cui parliamo è la cadenza palinsestuale del canale posizionato sul tasto numero sette dell’italico telecomando. Il sette, un numero magico e per molti fortunato, certamente molto apprezzato da chi quel canale l’ha confezionato, a partire dal suo presidente Urbano Cairo, che sa bene quello che vuole, lui e il suo canale, La7.

La7 da sempre ha una identità ben precisa, il suo abito su misura è quello dell’informazione e dell’approfondimento. E’ un abito che non costa moltissimo, non ha i lustrini e le paillettes necessarie per chi fa il più costoso varietà, ma si può fare benissimo con un completo, anche non in tinta e pure senza la necessità di indossare una cravatta. Ecco quindi che su questa rete, da sempre, proliferano i talk show. Si preferisce spendere qualche euro in più per i capi treno, piuttosto che per le suppellettili dei vagoni, dove trovano posto gli ospiti dei vari programmi.

Su questa linea editoriale si muove la direzione di rete, che giustamente ha privilegiato i talk e ha inserito solo un appuntamento di intrattenimento, ovvero il Propaganda live del venerdì sera con Diego Bianchi e il suo gruppo, che di certo non ha al suo interno balletti, quiz ed elementi squisitamente di varietà. Ecco dunque che le intenzioni e parliamo di intenzioni, perchè poi dalla teoria si deve sempre passare alla pratica, sono quelle di confermare tutti gli appuntamenti informativi del canale.

Conferme dunque per Atlantide, Dimartedì, Non è l’Arena, Piazza pulita e Otto e mezzo. Conferme per programmi e relativi conduttori che hanno tutti ancora un contratto che li lega a La7 anche per la prossima stagione tv, la 2022-2023. Detto questo e lo ripetiamo, non è detto che ci possano essere sorprese da qui a luglio, quando verranno presentati i nuovi palinsesti di La7 per la prossima stagione televisiva, sia in entrata che in uscita. Perchè è vero che squadra che vince non si cambia, ma è altrettanto vero che del doman non v’è certezza.