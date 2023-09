La Volta Buona è un programma di infotainment, condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1.

A settembre 2023, andrà in onda la prima edizione del programma.

Il programma è prodotto da Banijay Italia e andrà in onda dallo studio 3 del Centro di Produzione TV Raffaella Carrà, in Roma. La regia sarà a cura di Luigi Rizza.

La Volta Buona: quando va in onda

La prima edizione del programma condotto da Caterina Balivo andrà in onda a partire da lunedì 11 settembre 2023, da lunedì a venerdì, alle ore 14:05 su Rai 1.

Dove è possibile vedere in streaming La Volta Buona?

Sarà possibile seguire il programma anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay dove sarà possibile rivederlo o recuperarlo dopo la messa in onda.

Caterina Balivo conduce La Volta Buona

La Volta Buona è il programma che segna il ritorno di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1 dopo Vieni da me, programma andato in onda dal 2018 al 2020.

Nelle ultime stagioni televisive, Caterina Balivo ha preso parte a Il Cantante Mascherato in qualità di giurata, ha condotto il game show di La7, Lingo – Parole in gioco, e ha condotto i programmi Help – Ho un dubbio, andato in onda su Rai 2, e Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, andato in onda su TV8.

La Volta Buona: il programma tv

In due ore di diretta, Caterina Balivo porterà i telespettatori alla scoperta della “Volta Buona” di ogni ospite che intervisterà.

Ogni puntata, infatti, prenderà il via con un’intervista all’ospite del giorno che si racconterà anche attraverso un gioco dei bivi.

Spazio anche per i telespettatori da casa, che possono prenotarsi ogni giorno per prendere parte a due giochi che si svolgeranno in studio, uno dedicato alla musica e l’altro alle fiction.

Il programma dedicherà spazio anche all’attualità con collegamenti con inviati e storie di ospiti vip e gente comune che si alterneranno in studio.

Verrà dedicata, infine, anche molta attenzione alla fiction e al cinema, con interviste ad attori e commenti sulle novità riguardanti il piccolo e grande schermo.

Gli ospiti de La Volta Buona

Gli ospiti delle prime puntate del programma saranno Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni e il cast della soap opera di Rai 1, Il Paradiso delle Signore (Alessandro Tersigni, Chiara Baschetti, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Flavio Parenti).