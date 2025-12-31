La Voce di Cupido supera la concorrenza di Mediaset. Io Sono Farah arranca su Canale 5, Mamma ho perso l’aereo svetta su Italia Uno mentre nel preserale resiste Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Affari Tuoi non va oltre il 24%.

La Voce di Cupido vince con il 16,8% di Share, Io Sono Farah tallonata da Mamma ho perso l’aereo. I dati Auditel del 30 dicembre 2025

Raiuno riesce a imporsi anche in questi giorni di festa per quanto riguarda il prime time. La quantità di storie sotto l’albero è talmente importante per Viale Mazzini che, un titolo al giorno o quasi, permette di fare la differenza rispetto alla concorrenza di Cologno Monzese. Davanti alla televisione sembrano esserci meno persone in questo periodo, per questo le percentuali sono leggermente più basse ma non abbastanza da scoraggiare le singole aziende.

La Voce di Cupido ottiene il 16,8% di Share. Mentre Io Sono Farah raggiunge il 13,2% di Share. La soap turca non riesce a ingranare quando sulla rete ammiraglia della concorrenza c’è qualche novità: sia fiction che telefilm riescono a mettere in crisi – numericamente – il titolo d’importazione turca. Basti pensare che il prodotto si è fatto tallonare da Mamma ho perso l’aereo su Italia Uno che arriva al 13% di Share. Cologno Monzese ha patito, se così possiamo dire, il “fuoco amico” grazie a un cult movie.

Mamma ho perso l’aereo tallona Io Sono Farah, La Voce di Cupido s’impone su Raiuno

Rete4, invece, punta su Zona Bianca che ottiene il 7,8% di Share. La rete cadetta della Rai, per quanto riguarda il secondo canale, sceglie La casa dei fantasmi e si accontenta del 4,6% di Share. Rai3 propone Un anno difficile che si attesta al 2,2% di Share. Deep Water, su La7, conquista il 3,9% di Share. Un principe sotto l’albero, su Tv8, il canale in chiaro di Sky, non va oltre il 2,3% di Share. La Nove punta sugli spettacoli teatrali: Maurizio Battista propone il suo Risate Sotto L’albero arrivando al 2,9% di Share.

Su Rai4 Assassinio a Venezia totalizza l’1,7% di Share. Su Iris, invece, Il Grande Giorno di Jim Flagg conquista l’1,5% di Share. RaiPremium con Un Bebè per Natale arriva all’1,2% di Share. Stesso punteggio totalizzato da Chicago PD su TopCrime. Il preserale italiano vede Gerry Scotti e Samira Lui toccare il 27,1% di Share con La Ruota della Fortuna mentre Affari Tuoi si attesta intorno al 24% di Share. La sfida tra i due conduttori vive di folate, in attesa dello speciale del 6 gennaio 2026 dedicato alla Lotteria Italia.