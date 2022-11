La vita in diretta, il programma del daytime pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano non andrà in onda. Dallo scorso lunedì 21 novembre, la trasmissione aveva subìto una riduzione oraria di circa 30 minuti concludendo alle ore 18:15 anziché alle solite 18:45. Da lunedì 28 novembre fino a martedì prossimo, 6 dicembre 2022, non vedrete La vita in diretta. Ma come mai questa assenza?

La decisione è stata presa per lasciare spazio alle dirette dei Mondiali di Calcio in Qatar, di cui la Rai ha acquisito i pieni diritti di trasmissione per tutti i 64 match a partire dallo scorso 20 novembre 2022. Rai 1, Rai 2 e Rai Sport sono le reti designate per trasmettere gran parte delle partite di Qatar 2022.

Nella prima fase a gironi, i match giornalieri da disputare sono quattro, uno di questi va in onda tra le 17 e le 19. Lo stesso accadrà durante gli ottavi di finale (in partenza il 3 dicembre), quando i match si ridurranno a due giornalieri ed il primo di questi andrà in onda nello stesso slot orario. Per questo motivo la partita occupa lo spazio riservato solitamente alla trasmissione di Alberto Matano.

La situazione rimarrà presso che questa poiché nelle giornate di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 novembre, giovedì 1, venerdì 2, lunedì 5 e martedì 6 dicembre la fascia oraria dalle 17 alle 19 sarà occupata dalle seguenti partite in diretta su Rai 1: per il Gruppo G Brasile-Svizzera (28 novembre), per il Gruppo A Olanda-Qatar (29 novembre), per il gruppo D Tunisia-Francia (30 novembre), per il gruppo F Canada-Marocco (1 dicembre), per il Gruppo H Corea del Nord-Portogallo (2 dicembre) più i match degli ottavi di finale del 5 e 6 dicembre 2022.

QUI IL CALENDARIO COMPLETO

Quando ritorna in onda La vita in diretta?

Non ci sarà tanto da attendere per le nuove puntate de La vita in diretta in diretta dallo studio 3 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà di Via Teulada. La messa in onda è prevista mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 17:05 su Rai 2, subito dopo il Tg1 delle 16:55.