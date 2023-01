Con l’attesa che circondava la nuova produzione originale italiana Netflix, è facile pensare che non siano stati pochi gli abbonati alla piattaforma che hanno deciso di vedere tutti e sei gli episodi de La Vita Bugiarda degli Adulti d’un fiato. Se siete tra queste persone, avete appena visto il finale e siete in cerca di una spiegazione, siete nel posto giusto.

Come finisce La Vita Bugiarda degli Adulti e soprattutto come si spiega il suo finale? Va detto che la serie tv prodotta da Fandango e diretta da Edoardo De Angelis è molto fedele al libro di Elena Ferrante (edito da Edizioni E/O) da cui è tratto. Ovviamente, si trovano delle differenze che fanno parte del processo di adattamento da libro a serie tv, ma il finale visto nell’ultima puntata è quello pensato dall’autrice.

Il finale de La Vita Bugiarda degli Adulti

-ATTENZIONE: SPOILER SULL’ULTIMA PUNTATA-

Giovanna (Giordana Marengo) accetta l’invito di Giuliana (Maria Vera Ratti) di accompagnarla da Roberto (Giovanni Buselli), il suo fidanzato di Milano. Giuliana sa che il ragazzo è attratto dall’amica, che le ha chiesto di portarla con lei.

Giunte a Milano, Giuliana e Giovanna passano la serata con alcuni amici di Roberto: a sorpresa, si festeggia il compleanno della protagonista, che compie sedici anni. Tornati a casa, si addormenta sul divano in salotto, mentre Giuliana passa la notte nel letto di Roberto.

Netflix La Vita Bugiarda degli Adulti, la Napoli Sottosopra di Ferrante che fa delle menzogne il suo vero motore: la recensione della serie Netflix In treno, durante il viaggio di ritorno a Napoli, Giuliana si rende conto di non avere con sé il braccialetto inizialmente destinato a Giovanna da sua zia Vittoria (Valeria Golino), che dopo una serie di giri è finito proprio a Giuliana. Il braccialetto è rimasto a casa di Roberto: è Roberto a rassicurare la fidanzata, così come aveva fatto Giovanna. Ed è proprio lei che, facendo un colpo di testa, decide di prendere un altro treno e salire nuovamente a Milano. La scusa è quella di recuperare il braccialetto, ma Giovanna vuole rivedere Roberto e farci l’amore, perdendo così la verginità.

Una volta a casa del ragazzo, però, Giovanna cambia idea: Roberto accetta la sua decisione, anche se scocciato, e le lascia il braccialetto. Tornata a Napoli, Giovanna rivede sua zia Vittoria: la donna, dopo averla allontanata perché non si era più fatta sentire, le dice di essere orgogliosa di lei per aver accompagnato Giuliana a Milano e le ri-consegna il braccialetto: tanto a Giuliana non è mai piaciuto, ed era inizialmente destinato a lei. Poi le racconta che si sta per trasferire: andrà a Posillipo ad occuparsi giorno e notte di una signora, quella stessa Posillipo che fino a quel momento aveva denigrato.

La Vita Bugiarda degli Adulti, le foto della serie Netflix dal libro di Elena Ferrante Guarda le altre 22 fotografie → Non solo: Vittoria, che fino a pochi secondi prima si era raccomandata alla nipote di “non sprecare” la sua verginità, confida a Giovanna che, seppur Enzo sia sempre stato il suo unico vero amore, nel corso della sua vita ha avuto altri rapporti con altri uomini, in cambio di piccoli favori e di sistemazione della casa della madre dove ha vissuto fino a quel momento. Prima di allora le aveva detto di aver avuto rapporti solo con Enzo. Giovanna si rende conto che anche lei, paladina della verità, le aveva mentito, così come tutti gli altri adulti da cui era circondata. Vittoria si giustifica dicendole che era una bugia buona, ma Giovanna accusa il colpo.

Decisa a crescere a modo suo ed a diventare diversa dagli altri adulti che conosce, la protagonista decide di perdere la verginità con Rosario (Adriano Pantaleo): la sua prima volta si consuma su un divano, mezzi vestiti, in pochi minuti, indossando quel braccialetto che finalmente le appartiene. A Giovanna non importa, come se volesse semplicemente togliersi un pensiero, ma assicurandosi che la zia ne fosse al corrente tramite Corrado (Giuseppe Brunetti), evidentemente geloso del fatto che la ragazza voglia stare con Rosario e non con lui.

Netflix Il cast completo de La Vita Bugiarda degli Adulti su Netflix (e i loro personaggi) Prima di andare da Rosario, Giovanna trova sulla sella del suo scooter un quadernetto di Ida (Azzurra Mennella), una serie di confessioni sotto il nome de “La Vita Bugiarda degli Adulti”. Ida le dice di averle mentito, di essere contenta di essere stata bocciata perché vuole dedicarsi solo alla scrittura, e di aver sempre sofferto il rapporto speciale tra lei e la sorella Angela (Rossella Gamba). Quindi, le fa una proposta: trovarsi e partire insieme.

Ed è proprio questo il piano di Giovanna: una volta persa la verginità con Rosario, Giovanna si fa la doccia, saluta il ragazzo e raggiunge Ida in motorino. Le due corrono verso un autobus e partono.

La spiegazione del finale

Giovanna, alla fine, parte. Sembra che voglia fuggire da quel mondo che ha iniziato a crollarle addosso, così come le certezze che le avevano garantito un’infanzia tranquilla. Ma no, quella di Giovanna non è una fuga, ma un altro passo verso una ricerca che nessuno sa quando e se finirà.

Elena Ferrante, nel suo libro, ci dice che lei ed Ida raggiungono Venezia, dove si trova Tonino (Gianluca Spagnoli). Il loro è un desiderio di cambiare aria, andare via da un luogo che le ha cresciute ma che ora entrambe non riconoscono più come casa. E come tutti gli adolescenti, sono in cerca di un gesto eclatante per affermarsi e distinguersi.

Il loro non è un atto di ribellione, ma una naturale conseguenza a quanto hanno vissuto di riflesso nel corso del libro. La verità che si scopre essere frutto di tante menzogne e quindi non verità; due famiglie che hanno nascosto i problemi sotto al tappeto finendo per inciamparvi loro stessi; la paura di doversi accontentare di essere un semplice prolungamento dei propri genitori e di non riuscire ad essere se stesse per davvero.

Giovanna in tutta la serie cerca disperatamente di capire chi sia, così come Ida, personaggio secondario ma che diventa chiave proprio nelle ultime scene, per aiutare la protagonista a compiere quel nuovo passo verso una se stessa che ancora non conosce. E per farlo, è necessario un distacco da tutto ciò che le è noto fino a quel momento.