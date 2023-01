Con L’Amica Geniale la Rai si era aggiudicata non solo la trasposizione televisiva di una saga letteraria di successo, ma anche un “pacchetto” da quattro stagioni di quella che è effettivamente diventata una delle migliori serie tv italiane degli ultimi anni. Ora che Netflix ha fatto uscire La Vita Bugiarda degli Adulti, tratto anch’esso da un romanzo di Elena Ferrante, viene da chiedersi se anche in questo caso dovremo aspettare più stagioni, e se quindi questa serie avrà una seconda stagione.

Per scoprirlo, dobbiamo ovviamente andare al finale dell’ultima puntata, che ci permette di capire meglio le intenzioni di questo progetto ma anche, al tempo stesso, di immaginare quali potrebbero essere i prossimi passi per questa serie.

Il finale della serie, in effetti, lascia aperte molte questioni, ma ne chiude anche altre. E, soprattutto, è un finale che rispetta pienamente quello pensato da Elena Ferrante. Quindi, l'ultima puntata non è stata scritta con l'idea di avere un seguito. Ma mai dire mai.

Anche perché dopo l’uscita del libro, nel 2019, non sono stati in pochi ad ipotizzare che La Vita Bugiarda degli Adulti potesse essere solo il primo di una serie di libri con protagonista Giovanna Trada, proprio come avvenuto con L’Amica Geniale.

Ad oggi, però, non sono giunte notizie di un nuovo libro sequel di Ferrante. Chissà che la casa editrice non scelga di aspettare il riscontro del pubblico sulla serie tv per svelare un seguito, o se semplicemente la storia di Giovanna debba rimanere così, un po' incompiuta, lasciando ai lettori la fantasia di immaginare il suo percorso.

C’è un altro dettaglio da evidenziare: la scena iniziale della serie. Nei primi secondi de La Vita Bugiarda degli Adulti vediamo il braccialetto regalato da Vittoria (Valeria Golino) a Giovanna (Giordana Marengo) cadere in acqua, inseguito dalla protagonista che si tuffa vestita, ancora con le ciabatte. Una volta recuperato, però, Giovanna lo osserva e decide di lasciarlo cadere negli abissi, liberandosene definitivamente. Una scena che può essere interpretata in due modi.

Potrebbe essere intesa come una "sigla" di apertura della serie, che rappresenta il senso stesso della ricerca di Giovanna di voler crescere senza seguire alcuna indicazione da parte di nessuno (e quindi lascia affondare il braccialetto, simbolo delle numerose bugie nascoste in famiglia).

Oppure potrebbe essere letta come un flash-forward, ovvero una scena ambientata nel futuro ma che noi vediamo solo all’inizio: il momento in cui Giovanna si libera definitivamente del braccialetto, però, non è stato mostrato nel corso della serie, il che potrebbe farci pensare che ci possa essere un seguito un cui questa scena diventerà centrale al racconto.

D’altra parte, il regista Edoardo De Angelis ha costruito la serie capovolgendo numerose situazioni, proprio come Ferrante ha raccontato la storia ribaltando alcune convinzioni. Mostrare il finale della serie e del racconto all’inizio, quindi, potrebbe essere coerente con tutto il progetto.