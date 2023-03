La TV dei 100 e uno è il nuovo show condotto da Piero Chiambretti in onda per tre puntate a partire da stasera, mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 21:40 su Canale 5.

La TV dei 100 e uno: anticipazioni e ospiti prima puntata 15 marzo 2023

Piero Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti(tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio televisivo, dando vita a tre puntate di uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi.

Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile platea.

I bambini metteranno simpaticamente alla prova alcuni special guest che si alterneranno nel corso delle 3 puntate della “La Tv dei 100 e Uno”.

Ospiti della prima puntata il conduttore del game show, preserale di Canale 5, Avanti un altro Paolo Bonolis (come anticipato lo scorso 22 gennaio su TvBlog) e Michelle Hunziker, che ha appena concluso la seconda edizione del suo varietà Michelle Impossible and Friends trasmesso proprio su Canale 5.

Per entrambi gli ospiti si tratta di un ritorno tra i più piccoli. Per cinque edizioni (nel 1999, 2000, 2009, 2010 e 2017) Paolo Bonolis ha condotto il programma Chi ha incastrato Peter Pan? insieme a Luca Laurenti. Michelle Hunziker nel 2005 condusse lo spin-off nel 2005 Chi ha incastrato lo Zio Gerry insieme a Gerry Scotti.

Bonolis e Hunziker dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. Regola fondamentale delle interviste? Non si può non rispondere in modo chiaro, semplice e diretto.

La TV dei 100 e uno: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 21:40. Su questa piattaforma sarà possibile recuperare la puntata e le clip singole una volta andate in onda.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.