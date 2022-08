Nelle scorse settimane si è parlato molto del ritorno de La Talpa, reality show andato in onda nel corso degli anni Duemila prima su Rai 2 e poi su Italia 1 con la conduzione di Paola Perego, che dovrebbe rivedere la luce nella primavera del 2023 su Canale 5.

In un primo tempo si era detto che la Fascino, società di produzione posseduta da Maria De Filippi che tra le altre cose si occupa del talent show del sabato sera Tù sì que vales, avesse comprato i diritti del format, ma su Oggi in un’intervista ad Alberto Dandolo, la diretta interessata ha precisato:

“Ne approfitto per chiarire una notizia che non è stata riportata con correttezza. I diritti di questo programma non li ha comprati la mia società di produzione ma Mediaset. Pier Silvio (Berlusconi, ndr) mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format. Siamo ancora a una fase embrionale del progetto”.

La Talpa potrebbe andare in onda quindi sulla rete ammiraglia del Biscione nello stesso periodo in cui sarà trasmessa la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, mentre nella prima parte di stagione Canale 5 programmerà come ogni autunno il Grande Fratello Vip condotto dal direttore di Chi Alfonso Signorini, permettendo quindi alla rete di avere un reality permanente come illustrato qualche tempo fa proprio da Pier Silvio Berlusconi.

Resta da vedere a questo punto quali saranno gli accorgimenti che Maria De Filippi e il suo affiatatissimo staff metteranno in campo per rendere il format del reality show più contemporaneo e accattivante, anche se svecchiare un game show rappresenta un’operazione che a volte può dimostrarsi rischiosa. Sicuramente per una buona riuscita del programma sarà necessario un ottimo lavoro di casting, considerando anche che i volti famosi che partecipano ai reality show ormai sono più o meno sempre gli stessi.

Non è dato sapere invece ancora il nome del conduttore o della conduttrice del reality show, ma come ha scritto il nostro Hit non sarebbe male vedere al timone del programma Silvia Toffanin, da anni presentatrice di Verissimo e dalla scorsa stagione in onda anche la domenica, peraltro con ottimi risultati in termini di Auditel.