La Talpa dopo il debutto della scorsa settimana di martedì con il 14,1% di share e 2.250.000 telespettatori torna in onda la prossima settimana spostandosi però di giorno. Come anticipato da TvBlog infatti il varietà condotto da Diletta Leotta passa al lunedì. Il lavoro “sporco” quello cioè di controbattere Don Matteo, che doveva andare in onda di martedì (poi è stato da li tolto) per lasciare spazio giovedì alla Nazionale di calcio maggiore, Mediaset lo avrebve fatto fare al Grande fratello, ormai vero jolly, nonché asso nella manica della tv fondata da Silvio Berlusconi.

La Talpa si sposta di lunedì vs L’amica geniale di Rai1

La Talpa però se la dovrà vedere lunedì sera con la stagione finale de L’amica geniale. Riuscirà a mantenere il pubblico della prima puntata portandosi a casa almeno il 14% di share? Questo lo scopriremo solo martedì mattina alle ore 10 con i consueti numerelli dell’Auditel. Nel frattempo vi dobbiamo dare conto di un altro movimento tellurico che riguarda il palinsesto di Canale 5.

L’approdo con una striscia nel pomeriggio di Canale 5

Stavolta vi parliamo del palinsesto pomeridiano dell’ammiraglia di casa Mediaset. La Talpa s’infilerà pure li. D’altronde la specialità di questi simpatici animaletti è proprio quella di scavarsi cunicoli ed il programma condotto da Diletta Leotta se ne scaverà uno proprio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Da domani infatti La Talpa conquisterà un day time, a panino, fra il day time di Amici, il famoso programma musicale diretto e condotto da Maria De Filippi e la soap My home, my destiny.

In molti che se ne intendono non hanno apprezzato particolarmente questo inserimento nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 di un day time de La Talpa, seppur di soli 5 minuti. Questa “pillola” quotidiana potrebbe indebolire il già claudicante palinsesto pomeridiano della rete più importante di casa Mediaset, recando un danno al Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, che già soccombe alla Vita in diretta di Alberto Matano. L’intento da parte di Mediaset è chiaramente quello di dare maggiore visibilità possibile al programma condotto dalla Leotta.

Vedremo dunque se questo inserimento del day time de La Talpa nel palinsesto di Canale 5 abbasserà la media degli ascolti del pomeriggio di Canale 5. Nel frattempo si registra il successo de La Talpa su Mediaset infinity grazie ai contenuti extra preparati appositamente per questa piattaforma. La Talpa risulta essere infatti nei primi giorni di messa in onda in testa nella classifica dei programmi d’intrattenimento più visti in streaming con 4,1 milioni di stream.

Vediamo dunque se questo successo si riverbererà anche sui dati della messa in onda lineare, nuova striscia quotidiana pomeridiana su Canale 5 compresa.