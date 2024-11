Chi è La Talpa? Tutti gli indizi

Dopo l’eliminazione della super quotata Elisa Di Francisca, la nuova edizione de ‘La Talpa 2024‘ potrebbe avere un sabotatore donna. Dopo tre puntate, le principali indiziate sono tre concorrenti: Lucilla Agosti, Marina La Rosa ed Orian Ichaki. Cerchiamo di dare un’interpretazione sommaria degli indizi più o meno svelati fino ad ora.

L’amico de La Talpa ha fornito due messaggi assai misteriosi: “LA AMATE” (come le iniziali di Lucilla Agosti) e “Ho un altro indizio da parte della Talpa: la Talpa vi propone un armistizio” in riferimento all’accordo dell’8 settembre 1943 tra il governo Badoglio e gli Alleati durante la seconda guerra mondiale. La speaker di Radio 101 è nata proprio nella data che ha segnato la storia della Repubblica italiana. Da notare che, durante una delle grandi prove andate in onda, la conduttrice è caduta nel traino di un carro contenente sacchi di iuta, rallentando, di fatto, il lavoro dei compagni.

I concorrenti, poi, hanno avuto la possibilità di ricomporre un messaggio enigmatico de La Talpa: “Io sono la talpa, la talpa sono io, abbiamo almeno due cose in comune”. L’attenzione si è focalizzata proprio sulle prime due frasi del codice segreto composto da 13 lettere proprio come il nome e cognome della Agosti.

Lo stesso enigma (“Io sono la talpa, la talpa sono io”), in realtà, potrebbe ricondurre alle inziali Orian Ichaki. L’ex Madre Natura, in due occasioni, è uscita prima dalla vasca dell’acqua gelida e avvertito dolori alle spalle durante la grande prova.

Ci sono segnali che toccano anche l’ex concorrente della prima edizione del ‘Grande Fratello’. Come la rosa dei venti presente sul logo di quest’anno. Un po’, come accaduto, nell’edizione di Franco Trentalance, rivelatosi, all’ultima puntata, come il sabotatore di turno, in cui tre lance facevano da sfondo al marchio di fabbrica del reality. Stasera, è stata l’unica a non tuffarsi nel lago per arricchire il montepremi finale.