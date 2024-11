La Talpa 2024 terza puntata: eliminata Elisa Di Francisca, lite Veronica Peparini – Lucilla Agosti, cosa è successo stasera

Stasera, lunedì 18 novembre, è andato in onda, la terza puntata de ‘La Talpa 2024‘. Ecco cosa è successo stasera e chi è l’eliminato/a.

La lite tra Lucilla Agosti e Veronica Peparini

Il nuovo appuntamento si è aperto con un duro scontro tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti. La coreografa non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento buonista e da ‘vittima’ della conduttrice: “Ti sei detta da sola che sei sensibile ed empatica. A me non va di parlare con te. Tu non stai dicendo la verità. Ti descrivi sempre così”. L’ex insegnante di ‘Amici’ ha immediatamente rincarato la dose: “Lo sai perché mi dai fastidio? Perché questo giochetto lo fai con me, non lo fai con Gilles. Lo fai con me perché di loro hai paura”. La contro risposta della speaker radiofonica è lapidaria: “Ho molta più paura di te che di Gilles. Tiri fuori le unghie e graffi. Tu mi stai mettendo addosso un abito che non è il mio. Mi hai detto che sono una gatta morta”.

La terza missione de La Talpa 2024

Alessandro Egger è risultato il più affidabile nella classifica stilata dal gruppo mentre Orian Ichaki è stata la più sospettata dagli altri compagni d’avventura. I concorrenti, nella nuova missione, si sono recati al Lago del Salto. Veronica ha gareggiato per la coppia Peparini – Muller. Indossando degli occhiali oscuranti, i giocatori sono stati sospesi nel vuoto. L’obiettivo? Sganciarsi e tuffarsi in acqua. 500 euro ad ogni tuffo con un bonus di 10 mila euro in caso di en plein. L’altezza è stata decisa dalla graduatoria iniziale. Marina è stata l’unica a rinunciare al salto. Hanno portato a casa un bottino di 3500 euro. Il montepremi aggiornato è di 13 mila euro.

Marina non ha guadagnato l’immunità durante la prova dell’assaggio del wasabi piccante perché è stata scoperta dagli altri giocatori. Il mentalista Francesco Tesei ha indicato il nome della talpa, custodito in una teca chiusa ermeticamente. Che non deve essere aperta fino alla fine del programma.

La grande prova della terza puntata

Nella grande prova di stasera, Andreas, Orian, Alessandro e Lucilla sono stati immersi in vasche piene di ghiaccio per 20 minuti. Ad Elisa, Andrea, Marina, Gilles, invece è toccato il compito di cercare tessere (per comporre un messaggio de La Talpa) e monete (nascoste in strisce di fuoco) per rimpinguare il malloppo. Orian è uscita anticipatamente dalla vasca senza portare al termine la prova. Andreas e Alessandro, invece, hanno dovuto mollare al termine del tempo stabilito perché i rispettivi partner di gioco non sono riusciti a recuperare tessere e monete.

Elisa 0 monete – 5 tessere

Andrea: 3 monete – 5 tessere

Gilles: 3 monete – 7 tessere

Marina: 2 monete

Il montepremi è passato per a 21 mila euro. Sono riusciti a ricomporre il messaggio de La Talpa (“Abbiamo almeno due cose in comune”) guadagnando, in totale, 26 mila euro.

Il test finale e l’eliminato della terza puntata de La Talpa 2024

Durante la prova Orian non ha rispettato le regole (non immergendo le spalle nell’acqua gelida). Non ha potuto ottenere l’immunità e ha rischiato l’eliminazione. Si è aperta un’asta singolare al buio. Andrea ha offerto 17450 euro. Tutti gli altri, invece, si sono assestati a 0 euro. Dopo aver risposto alle 15 domande del test finale, si è scoperto che l’eliminata di puntata è Elisa Di Francisca.