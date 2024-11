La promozione della nuova edizione de La Talpa, in onda su Canale 5, arriva anche dalla concorrenza, grazie a Pierluigi Diaco.

Il battage pubblicitario per promuovere la nuova edizione de La Talpa, in onda su Canale 5 a partire da stasera, martedì 5 novembre, è sotto gli occhi di tutti, ma la nuova edizione del reality show, che torna in onda dopo circa quindici anni dall’ultima edizione, ha potuto contare anche sulla pubblicità della concorrenza.

Pierluigi Diaco, infatti, nella puntata di oggi di BellaMa’, andata in onda su Rai 2, ha ospitato Paola Perego, conduttrice delle tre edizioni de La Talpa (tranne la storica prima puntata della prima edizione, condotta da Amanda Lear), andate in onda nel 2004, nel 2005 e nel 2008 su Rai 2 (la prima edizione) e su Italia 1 (le ultime due).

Diaco ha voluto sottolineare il gesto di Paola Perego a favore di Diletta Leotta, conduttrice della quarta edizione del programma che, tra l’altro, è stata ospite ieri al GF e oggi a Pomeriggio Cinque:

Mi ha molto colpito un gesto che hai fatto poche ore fa. Raramente lo vedo fare. Qualche ora fa, questa signora ha fatto gli auguri di buon lavoro ad una collega più giovane, che stasera esordirà come conduttrice di un reality in onda sulla concorrenza, su Mediaset, che Paola Perego, qualche anno fa, ha condotto in quest’azienda, così…

E con questa premessa, Diaco ha lanciato un filmato riguardante proprio la prima edizione de La Talpa che forse, involontariamente, ha alimentato la curiosità che già regna attorno a questa nuova edizione.

Al termine del filmato, il conduttore di BellaMa’ e Paola Perego hanno parlato a lungo di quella prima e unica edizione targata Rai, snocciolando dati e curiosità. Diaco:

Vent’anni fa, Paola Perego, con La Talpa, portava 7 milioni di spettatori medi ad ogni puntata.

Successivamente, è stato mostrato anche il post social con il quale Paola Perego ha mandato un in bocca al lupo alla nuova edizione de La Talpa e alla sua nuova conduttrice. Le dichiarazioni di Paola Perego:

Io avrei pagato per rifarla ma io sono in Rai e il programma è su Mediaset. Il programma è bello, mi piace ed è giusto fare gli in bocca al lupo.

E Canale 5, gentilmente, ringrazia…