Helen accoglie i nuovi vicini di casa Sarah e Kyle, che non sanno che la donna è alla disperata ricerca di una sostituta per la figlia…

Il ciclo “Nel segno del giallo” questa settimana ci porta in un quartiere di periferia, dove il dolore può tramutarsi in ossessione: La strana signora della porta accanto, in onda questa sera, sabato 22 giugno 2024, alle 21:20 su Raidue, ha come protagonista infatti una vicina di casa decisamente troppo invadente nei confronti di nuovi vicini. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

La strana signora della porta accanto, la trama

Sarah (Julia Borsellino) e Kyle Collins (Mark Taylor) si sono appena trasferiti in un quartiere di periferia, luogo ideale secondo loro per crescere la figlia che Sarah porta in grembo, ma anche per risolvere i problemi della loro relazione, dopo che Kyle ha tradito Sarah con la sua ex Angela (Cait Alexander).

Il primo incontro che fanno è con Helen Henderson (Deborah Grover), la loro vicina di casa. Poco prima la donna aveva ricevuto la visita di Grace (Deanna Jarvis), una terapista che la segue da tempo. Helen infatti, è da poco stata dimessa da un ospedale psichiatrico, dove era stata ricoverata per risolvere i problemi causati dalla perdita della figlia. Questo, però, Sarah e Kyle non lo sanno.

Helen vede in Sarah la possibilità di sostituire la figlia e di diventare nonna: per questo, inizia a legare molto con lei, approfittando della lontananza per lavoro di Kyle. Sarah è inizialmente contenta e racconta tutto alla sua migliore amica Jennifer (Michelle Chiu), con cui è cresciuta in un orfanotrofio. Ma Helen, intanto, prosegue il suo piano, uccidendo Grace e seppellendone il corpo, in modo che non potesse raccontare alla giovane del suo passato.

Le cose iniziano a peggiorare quando Sarah viene raggiunta da Judith (Marium Carvell), madre di Kyle, con cui non va molto d’accordo. La donna, però, nota gli strani comportamenti di Helen ed avverte la nuora. Non solo: Judith parla con un collega di Grace ed inizia a scoprire la verità. La donna affronta Helen, che la uccide e ne nasconde il corpo.

Dal canto suo, Helen propone ad Angela di lavorare insieme per far separare Sarah e Kyle. La ragazza accetta e, si fa fotografare durante un incontro con l’uomo, in modo da mandare le foto a Sarah. Questa, appena le vede, distrutta, decide di andarsene di casa ed accetta l’invito di Helen di andare nella sua casa nel bosco. Tutto procede secondo i piani di Helen.

La strana signora della porta accanto, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Kyle torna a casa, scopre che Sarah se n’è andata via e chiama Angela. Questa si rende conto della pericolosità di Helen e gli racconta tutto. Kyle e Jennifer, allora, iniziano a far ricerche per capire dove si trovi la donna con Sarah, individuando la casa dove si trova.

Mentre Kyle la raggiunge, Sarah capisce di essere stata rapita e stordita e prova a scappare, ma invano. Helen le dice che saranno per sempre insieme. Quando arriva Kyle, Helen prova a sparagli ma lo manca; lui entra in casa e prende Sara, portandola via in macchina mentre Helen resta sui gradini d’ingresso a piangere. Qualche mese dopo, la coppia partorisce la piccola Judith.

La strana signora della porta accanto, il cast

Julia Borsellino è Sarah Collins;

è Sarah Collins; Mark Taylor è Kyle Collins;

è Kyle Collins; Deborah Grover è Helen Henderson;

è Helen Henderson; Cait Alexander è Angela;

è Angela; Michelle Chiu è Jennifer;

è Jennifer; Deanna Jarvis è Grace;

è Grace; Marium Carvell è Judith;

è Judith; Ash Catherwood è Dave;

è Dave; Alysa King è Kelly.

La strana signora della porta accanto, curiosità

Il film-tv, andato in onda nel 2021 su Lifetime, è stato girato in Canada, con la sceneggiatura di Stephen Romano e la regia di Gordon Yang. Il titolo originale è “Next Door Nightmare”.

Dove vedere La strana signora della porta accanto in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere La strana signora della porta accanto in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.