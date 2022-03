Il 1995 è stato un anno di stabilità per buona parte degli show in giro per le nostre reti generaliste. La situazione era pressoché questa: Rai 1 poteva fare affidamento su Pippo Baudo, campione degli ascolti in una stagione davvero ricca di impegni tra Festival di Sanremo, Luna Park (faceva parte del cast dei conduttori del preserale) e Numero Uno, una sorta di talent show alla Tu si que vales in cui protagonisti sono concorrenti preparati per affrontare varie prove di abilità a seconda dei campi in cui sono più esperti.

Canale 5 nel frattempo si faceva sotto con l’approdo del bagaglino e l’esordio di Champagne al sabato sera, La sai l’ultima concludeva il suo primo di ciclo di vita con la conduzione di Pippo Franco prima di passare nelle mani di Gerry Scotti dall’ottobre di quell’anno e, nel sacrosanto venerdì sera (ad oggi terreno fertile per le sfide tv) va in onda uno spettacolo che segue la scia del successo di Scherzi a Parte e si intitola La stangata – Chi la fa, l’aspetti.

Si tratta di uno show in salsa candid condotto da Lorella Cuccarini ed Enzo Iacchetti in cui al centro ci sono delle candid camera organizzate dalla produzione ai ‘danni’ di una vittima. Ad essere complici non sono persone prese a casaccio, bensì i parenti, i colleghi o gli amici delle vittime che aiutano all’organizzazione dello scherzo con un obiettivo ben preciso: cercare di colpirli sulle manie di cui vanno pazzi scatenando le loro reazioni. Una volta svelato lo scherzo, le vittime venivano invitate in studio per conoscere meglio le loro manie in un’atmosfera di gioco, fino a strappargli la promessa di essere meno tormentati dalla fissa.

Il programma è di Fatma Ruffini, i servizi esterni sono affidati ad Alessandro Ippolito, Paolo Lizza, Andrea Marchi e Christophe Sanchez. I testi di Flavio Andreini, Riccardo di Stefano, Massimo Martelli e Belinda Bellotti. Le scene di Claudio Brigatti, i costumi di Luca Sabatelli, il direttore della fotografia è Franco Fratus, mentre le coreografie dei balletti di Lorella Cuccarini sono di Franco Miseria. La sigla d’apertura fa parte della discografia della conduttrice (oggi insegnante di canto ad Amici) e si intitola Voglia di fare.

La regia era di Silvia Arzuffi, attrice e regista scomparsa nel 2018 in precedenza già al timone di altri programmi storici come Striscia la notizia, Scherzi a parte, Stranamore, Paperissima (anche in versione Sprint) e Colorado.

La stangata – Chi la fa, l’aspetti è stato proposto per un solo anno, con la media del 26% di share è stato uno dei programmi più visti della stagione televisiva 1994/95 di Canale 5 e, inoltre, ha vinto un Telegatto nel 1995 come Trasmissione rivelazione dell’anno ma non è stato più proposto in seguito.