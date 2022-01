E’ stata la fiction rivelazione del mese di gennaio 2022: La Sposa, su Raiuno, ha conquistato il pubblico televisivo con numeri in crescita. Segno dell’affetto dei telespettatori verso la storia della giovane Maria (Serena Rossi), donna calabrese costretta a sposare per procura un uomo che non conosce, Italo (Giorgio Marchesi). Proprio alla luce di questo successo, in tanti si stanno chiedendo se La Sposa 2, una seconda stagione, è possibile.

La Sposa 2 si farà?

Il progetto è infatti nato come miniserie, e la storia di Maria, Italo e degli altri personaggi si conclude con la terza puntata, in onda domenica 30 gennaio 2022. Come detto, però, la serie ha riscontrato grande successo di pubblico di settimana in settimana: chissà che, quindi, la produzione e gli sceneggiatori non vogliano trovare nuove sfide per Maria da raccontare in una seconda stagione.

La Sposa 2, quando inizia?

Evidentemente, è impossibile dire quando ci sarà la seconda stagione, dal momento che non è attualmente prevista. Certo è che, se si dovesse fare, bisognerà rispettare gli impegni già presi dal cast, in primis dalla protagonista Serena Rossi: l’attrice è impegnata a Napoli, sul set di Mina Settembre 2, fino a maggio.

La Sposa 2, la trama

La foto de La Sposa, la miniserie di Raiuno Guarda le altre 76 fotografie → Gli autori della serie, qualora si decidesse di proseguire nel racconto, potrebbero trovare nuovi spunti sempre dal contesto storico in cui è ambientata la serie. Se la prima stagione racconta l’Italia tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, la seconda potrebbe approfondire i temi di questo decennio, tra manifestazioni, ricerca di diritti e cambiamenti che hanno riguardato il Paese. Il tutto, tramite lo sguardo di Maria, che si fa portavoce della necessità di garantire maggiori diritti alle donne, ai lavoratori e di assicurare un’istruzione ai più piccoli.

La Sposa 2, cast

Il cast della serie potrebbe vedere, in una eventuale seconda stagione, la conferma del cast della prima, salvo eccezioni che potrebbero anche derivare dal finale dell’ultima puntata. Ad ogni modo, imprescindibile sarà la presenza di Serena Rossi nei panni di Maria.

La Sposa 2, location

La seconda stagione della fiction potrebbe ritrovare i luoghi in cui è stata girata la prima e quindi la Puglia per le scene ambientate al Sud Italia ed il Piemonte per quelle ambientate al Nord. Non è da escludere, però, che uno sviluppo della trama possa portare a nuove location.

La Sposa 2, dove vederlo?

Se La Sposa dovesse avere una seconda stagione, ovviamente la rete di messa in onda sarà Raiuno, ma sarà possibile anche vederla in streaming su RaiPlay e sull’app per tablet, smart tv e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui è possibile rivedere la prima stagione.