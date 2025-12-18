La spiegazione del finale de La Notte nel Cuore: come termina

Il gran finale de La notte nel cuore è alle porte. Gli ultimi episodi della soap opera turca, dopo la scelta di Mediaset di puntare su Io sono Farah che andrà in onda con episodi speciali il 23 e il 30 dicembre 2025 alle 22 seguita, poi, alle 23:05 da un nuovo episodio de La notte nel cuore che si congederà dal pubblico italiano proprio il 30 dicembre.

Il gran finale della dizi turca, dunque, sarà diviso in due episodi e non andrà più in onda con un’unica puntata come era previsto inizialmente. Nell’ultimo episodio, così, sarà svelata la fine della storia di Nuh e Melek che, dopo essere stati abbandonati dalla madre Sumru Sansalan, si sono messi sulle sue tracce trovandola e cambiando totalmente le loro vite.

Per tutte la durata della soap, Nuh e Melek hanno dovuto affrontare dolori, drammi e situazioni spiacevoli incrociando le loro strade anche con quelle di altri personaggi. Dopo una soap ricca di colpi di scena, il momento di scoprire il finale è arrivato.

Come finisce La notte nel cuore

Il gran finale de La notte nel cuore inizia durante il matrimonio di Nuh e Sevilay. Tahsin, in quella situazione, tira fuori il suo lato più romantico, chiedendo la mano di Sumru. L’atmosfera serena e felice viene rovinata dall’arrivo di Perihan, disposta a tutto per riprendersi Cihan. La ragazza lo trascina in bagno per parlare del loro passato ma vengono sorpresi insieme da Melek che scopre così come tra i due non ci sia stata solo un’amicizia, ma anche una relazione. Sconvolta, lascia il marito mentre Harika caccia Perihan dalla cerimonia.

Decisa a proteggere la figlia e a donarle nuovamente la felicità, Sumru decide di non restare in silenzio ma di agire per smascherare Perihan minacciandola di distruggere la sua nuova attività in Cappadocia se non andrà via. La giovane si ritrova così con le spalle al muro e, non avendo alternative, vende l’agenzia viaggi che Sumru affida a Bünyamin e alla moglie Canan che, bisognosi di soldi, possono tirare un sospiro di sollievo.

Durante la puntata finale de La notte nel cuore, Cihan si rende conto di non poter vivere senza Melek e decide di fare qualcosa per riconquistarla al punto da seguirla anche in una gioielleria dove, entrambi si ritrovano in una situazione pericolosa. Nel negozio, infatti, entrano dei rapitori che fanno fuoco e Cihan protegge con il proprio corpo Melek e la bambina che porta in grembo. Melen viene trasportato d’urgenza in ospedale e Melek, colpita dal gesto, capisce di voler tornare con lui.

Nelle ultime scene della soap opera turca si respira un clima sereno e felice con Sumru e Tahsin che festeggiano il loro matrimonio mentre per Melek è arrivato il momento di partorire. Al suo fianco c’è proprio Cihan che, d’accordo con Melek, decide di chiamare la figlia Zuhal in memoria della madre scomparsa di Cihan.