La signora in giallo è un classico televisivo quasi senza tempo. Siamo tutti cresciuti, chi più chi meno, con le avventure di Jessica Fletcher nella cittadina fittizia di Cabot Cove e in giro per il Mondo, dove l’insegnante d’inglese in pensione diventata scrittrice di successo, si rivela particolarmente abile nella soluzione di omicidi e delitti.

Le storie di Jessica Fletcher sono iniziate nel 1984, quando il network statunitense mandò in onda la prima puntata di quella che sarebbe stata una delle serie più seguite ed amate dal pubblico. Angela Lansbury ha interpretato la famosa scrittrice fino al 2013, in 264 episodi divisi in 12 stagioni e quattro film per la TV trasmessi dopo la fine della serie tra il 1997 e il 2003. Tutti abbiamo visto più di un episodio de La signora in giallo, ma quanti possono dire di aver visto l’intera serie dal primo episodio all’ultimo? È vero che gli episodi continuano ad essere trasmessi in replica più o meno senza sosta, ma è altrettanto vero chi non vuole sottostare agli orari e alle interruzioni delle emittenti italiane non può far altro che cercare La signora in giallo in DVD.

La Signora In Giallo, il cofanetto in DVD con tutti gli episodi e i film

La buona notizia è che anche in Italia esiste il cofanetto completo de la La signora in giallo con tutti gli episodi della serie e i quattro film per la TV realizzati dopo la conclusione della stagione 12 della serie. Un cofanetto che contiene 70 DVD con tutti i contenuti sia in lingua italiana che in lingua inglese, anche con sottotitoli in italiano e inglese.

Stagione 1 : 22 episodi

: 22 episodi Stagione 2 : 22 episodi

: 22 episodi Stagione 3 : 22 episodi

: 22 episodi Stagione 4 : 22 episodi

: 22 episodi Stagione 5 : 22 episodi

: 22 episodi Stagione 6 : 22 episodi

: 22 episodi Stagione 7 : 22 episodi

: 22 episodi Stagione 8 : 22 episodi

: 22 episodi Stagione 9 : 22 episodi

: 22 episodi Stagione 10 : 21 episodi

: 21 episodi Stagione 11 : 21 episodi

: 21 episodi Stagione 12: 24 episodi

A tutti gli episodi si aggiungo i quattro film ufficiali: