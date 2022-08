Se di serie tv in replica ne vediamo tante, grazie anche al proliferare negli ultimi anni di numerosi canali tematici che hanno in magazzino produzioni già trasmesse altrove ed ora riproposte nel proprio palinsesto, sono poche quelle che possono vantare di avere avuto nel corso della loro vita televisiva più di una casa e, soprattutto, di essere considerate cult anche in replica. Una di queste è senza dubbio La Signora in Giallo che, appunto, torna con le repliche dei suoi episodi.

L’appuntamento è da lunedì 29 agosto 2022 alle 13:00 su Retequattro: una data che ritorna nella storia della serie e delle sue repliche. Era infatti il 29 agosto 2011 quando il telefilm con Angela Lansbury passò dalla Rai a Mediaset.

Tv La Signora In Giallo, in offerta il cofanetto in DVD con tutti gli episodi e i film Le prime tv della serie sono sempre state trasmesse da Raiuno, che ha iniziato a mandarla in onda dal 1988, inizialmente in prima serata e poi nella fascia 12:30-13:30, la stessa in cui l’ammiraglia Rai ha trasmesso le repliche, dal 1998 al 2010. Dopo un breve passaggio su Raidue, il trasloco su Retequattro, appunto, che è diventata la casa in chiaro delle repliche de La signora in Giallo (va infatti ricordato che anche alcuni canali pay come Fox Crime e Diva Universal l’hanno mandata in onda).

Repliche che, però, partiranno non dalla primissima stagione, ma dalla dodicesima ed ultima. Probabile (ma non possiamo dirlo con certezza) che finita questa stagione la rete manderà in onda altre puntate di altre stagioni, facendo così de La Signora in Giallo un “nuovo” appuntamento quotidiano post prandiale dell’autunno tv.

Qualsiasi siano le puntate che andranno in onda, sarà comunque l’unico modo per poterle vedere: Prime Video ha infatti rimosso le prime otto stagioni della serie, che aveva messo a disposizione nel 2020. Le repliche su Retequattro restano quindi l’unico modo per vedere e rivedere Jessica Fletcher. Anche se, va detto, Top Crime ha in serbo una chicca per gli appassionati: il 1° settembre, alle 23:00, andrà in onda “Vagone letto con omicidio”, il primo dei quattro film-tv prodotti dalla Cbs dal 1997 al 2003, e chissà che a questo non seguano anche gli altri tre.

Potere di un titolo che nel tempo ha acquisito un valore emozionale e storico, ma anche del suo repertorio di episodi, 263, il che permette a chi ne detiene i diritti di poter avere in palinsesto una serie forte e conosciuta per buona parte dell’anno.