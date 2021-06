La seconda casa non si paga mai: Matt Blashaw oggi, che fine ha fatto?

Si chiama Matt Blashaw e lo rivedremo anche questo pomeriggio sul canale HGTV in La seconda casa non si paga mai, storico docu-reality di TLC importato dagli States con al timone proprio il celebre conduttore americano. Matt Blashaw, divenuto famoso in America soprattutto per la sua professionalità nell’ambito immobiliare, è dunque l’uomo davanti alla telecamera nel caso del format di Home & Garden TV ormai apprezzatissimo anche dal pubblico italiano.

Anche agente immobiliare e ristrutturatore, prima di approdare in televisione con La seconda casa non si paga mai, titolo originale Home Vacation For Free, Matt Blashaw ha anche conquistato passo dopo passo non pochi traguardi nell’ambito immobiliare, divenendo solo in un secondo momento celebre come conduttore proprio grazie al debutto per la rete TLC prima e HGTV poi negli States grazie ad un docu-reality studiato ad hoc per lui.

Ma ad oggi che fine ha fatto Matt Blashaw e di che cosa si occupa? Come forse saprete, infatti, La seconda casa non si scorda mai non è poi molto recente. Le ultime registrazioni del programma sono avvenute qualche anno fa, e in Italia ad oggi stiamo assitendo a delle repliche di puntate già trasmesse più e più volte oltre Oceano.

Da quel che apprendiamo anche dai suoi Canali Social, infatti, Matt Blashaw avrebbe momentaneamente abbandonato la carriera televisiva seppur non per scelta personale. Dopo diverse stagioni del programma, e più precisamente due, per un totale di 26 episodi ultimo dei quali trasmetto negli Stati Uniti nel 2016 e andato in onda per la primissima volta in Italia su Fine Living soltanto nell’autunno del 2017, la rete HGTV avrebbe deciso di chiudere Vacation Home For Free senza quindi rinnovarlo per una terza stagione. Di conseguenza, la carriera dell’Agente Immobiliare avrebbe subito uno stop forzato e anche per questo Matt Blashaw è stato costretto a tornare ad occuparsi di case, ma non per la tv.

Ad oggi, Matt Blashaw continua a lavorare come Agente Immobiliare e Ristrutturatore di Immobili portando a termine lavori di rinnovamento e completa ristrutturazione di strutture immobiliare che acquisisce rivendendo sul mercato ad un prezzo più alto. Il conduttore de La seconda casa non si paga mai è anche molto seguito online, in particolar modo su Instagram, dove vanta quasi 25’000 Followers. Non dimentica di aggiornare quotidianamente i fan a proposito dei suoi progetti immobiliari anche su commissione e spera un giorno di poter tornare a condurre in tv anche se, come dichiarato ai microfoni di HGTV America soltanto qualche mese fa, è molto felice di quel che fa oggi e della sua esperienza passata nel mondo dello spettacolo, pur non sentendone particolarmente la mancanza.

Nel caso in cui vogliate rivedere Matt Blashaw all’opera, tuttavia, vi basterà sintonizzarvi questo pomeriggio su HGTV, canale 53 del digitale, e assistere alle ultime puntate in replica del suo format, La seconda casa non si paga mai.