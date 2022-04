Così come ad inizio stagione ci aveva proposto Morgane-Detective geniale, sul fine della stessa stagione Raiuno offre al proprio pubblico un’altra produzione francese. Si chiama La scogliera dei misteri la nuova serie in onda sulla rete ammiraglia Rai a partire da martedì 12 aprile 2022, un racconto di misteri, rivelazioni con soprattutto un giallo da risolvere, il tutto nell’affascinante location della Bretagna. Siete affascinati da queste premesse? Allora proseguite nella lettura!

La scogliera dei misteri, puntate

Prima puntata, 12 aprile 2022

Lola viene invitata tramite un sms a sostenere un colloquio di lavoro per l’hotel Roches Blanches, in Bretagna. Una volta arrivata, però, la direttrice della struttura Ines le dice che né lei né il marito Nicolas le hanno inviato alcun messaggio. Poco dopo, la ragazza riceve un altro sms che la invita ad andare a leggere l’edizione odierna del quotidiano locale, che rievoca l’omicidio di Manon Jouve, avvenuto 25 anni prima. Lola rimane stupita della somiglianza con la vittima. Poco dopo, un altro messaggio le promette chiarimenti e la invita a recarsi a casa di un certo Rémi Perec. Incuriosita, Lola accetta l’invito, ma una volta giunta a casa dell’uomo lo trova moribondo.

La scogliera dei misteri, la trama

"La scogliera dei misteri" con sottotitoli e audiodescrizioni Un nuova serie francese con un giallo da risolvere ci accompagnerà nei martedì sera di Rai1: si parte questa sera alle 21.25 con la prima puntata de "La scogliera dei misteri".#RaiPubblicaUtilità renderà tutti gli appuntamenti accessibili con sottotitoli a pagina 777 di Televideo e audiodescrizione sulla seconda traccia audio del canale e in onde medie. Posted by RaiAccessibilità on Monday, April 11, 2022

Lola Brémont (Garance Thénault) è una 26enne che vive a Bordeaux: dopo la morte della madre Julia, è stata cresciuta dallo zio Jean-Michel (Nicky Marbot) e si è laureata in gestione alberghiera. Quando riceve un sms di invito ad un colloquio presso l’hotel Roches Blanches, si reca in Bretagna.

Ma qui, la co-direttrice dell’albergo Inès Leroux-Battaglia (Élodie Frenck) le dice che né lei né il marito Nicolas Leroux (Xavier Lemaître) le hanno mandato alcun messaggio. Stranita per quanto accaduto, Lola pensa di tornare a casa, quando riceve un altro messaggio dallo stesso mittente del primo che le rivela che in quei luoghi, venticinque anni prima, fu uccisa Manon Jouve, donna che le somiglia tantissimo.

In poco tempo, Lola scopre che Manon altri non è che la sua vera madre e che lei è stata adottata. La scoperta la sconvolge, ma la protagonista vuole andare fino in fondo alla verità: inizia quindi ad indagare per scoprire chi abbia ucciso sua madre, chi sia il suo vero padre, chi le abbia inviato quei messaggi e la storia della madre adottiva.

La scogliera dei misteri, quante puntate sono?

Le foto de La scogliera dei misteri, su Raiuno Guarda le altre 4 fotografie → In tutto, gli episodi di questa miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta per tre settimane, ogni martedì alle 21:25. Il finale, salvo cambiamenti di palinsesto, sarà quindi trasmesso il 26 aprile.

La scogliera dei misteri, cast

Il cast della miniserie è composto da alcuni attori fissi, che contribuiscono ad alimentare il mistero intorno a cui ruota la storia raccontata.

Garance Thénault è Lola Brémont/Manon Jouve

Nicky Marbot è Jean-Michel Brémont, zio di Lola

Gabrielle Lazure è Mirelle Jouve

Pierre-Yves Bon è Clément Neuville, Capitano della Polizia

Manuel Gélin è Pierre Neuville, colui che guidò le indagini sull’omicidio di Manon nel 1995 e padre di Clément

Vincent Winterhalter è Michel Jourdan, tenente colonnello

Inès Melab è il tenente Virginie Martel

Jérôme Anger è Georges Battaglia, proprietario dell’Hotel Roches Blanches

Élodie Frenck è Ines Leroux, figlia di Georges e direttrice dell’albergo

Xavier Lemaître è Nicolas Leroux, direttore dell’albergo e marito di Ines

Alexis Loret è Éric Battaglia, fratello di Ines ed avvocato

Stéphane Grossi è Rémi Pérec, ex fidanzato di Manon, all’epoca dei fatti principale sospettato del suo omicidio

Farouk Bermouga è Bertrand Lafont, giornalista

La scogliera dei misteri, location

La miniserie è stata girata da settembre a dicembre 2020 in Bretagna, in particolare nell’area di Morbihan e nelle città di Vannes, Quiberon, La Trinité-sur-Mer, Carnac, Auray, Theix-Noyalo, Arradon, Port-Louis, Port Haliguen ed Hennebont. La serie ha ottenuto il sostegno della Regione Bretagna.

La scogliera dei misteri, regia e sceneggiatori

I sei episodi della serie (il cui titolo originale è “Jugée coupable”, ovvero “Giudicato colpevole”) sono stati diretti da Grégory Ecale e da Romain Cros, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Franck Ollivier, autore tra l’altro anche di Olivia-Forte come la verità, miniserie andata in onda nell’estate 2021 su Canale 5.

La scogliera dei misteri è una co-produzione tra Francia, Belgio e Svizzera. E’ andata in onda per prima in Belgio, su la Une, poi in Svizzera, su Rts Deux ed infine in Francia su France 3. In quest’ultimo caso, la media che ha ottenuto è stata di 3,3 milioni di telespettatori.

La scogliera dei misteri, dove vederlo

E’ possibile vedere La scogliera dei misteri durante la sua messa in onda televisiva su Raiuno, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.