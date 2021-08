Ricordate la serie francese La mia verità, che Canale 5 mandò in onda a cavallo tra il 2016 ed il 2017? Forse la risposta è no, ma sappiate che di quella serie non solo esiste una seconda stagione (che però in Italia è ancora inedita) ma anche uno spin-off: Olivia-Forte come la verità, che sempre Canale 5 manda in onda in due serate, da questa sera, martedì 3 agosto 2021, alle 21:20. Volete rinfrescarvi la memoria e sapere tutto sullo spin-off? Qui sotto trovate tutte le informazioni che cercate.

Olivia – Forte come la verità, la trama

Cominciamo dalla trama dello spin-off. Sono passati cinque anni dagli eventi raccontati da La mia verità: la protagonista Olivia Alessandri (Laëtitia Milot), ora, lavora come avvocato ed ha aperto uno studio legale in Costa Azzurra. Dopo essersi impegnata al massimo per scoprire la verità sul suo tragico passato, ha deciso di usare quella stessa determinazione a favore degli altri.

Nel corso della miniserie, vediamo quindi Olivia lavorare per difendere i più deboli, che si rivolgono a lei in cerca di aiuto. Ed Olivia è sempre pronta a dare loro una mano, anche quando questo significa essere disposta a tutto e superare certi limiti, che potrebbero metterla nei guai.

Sul fronte privato, invece, la donna cresce da sola la figlia Lou (Dionea Daboville), avuta dalla relazione con Alexandre Chevalier (Benoît Michel). I due, però, si sono separati due anni prima l’inizio del racconto e lui ora vive lontano, su una barca sul mare.

Olivia – Forte come la verità, puntate

Episodi 3 agosto 2021

Nella prima puntata, “La disperazione di una madre”, Olivia e Solène salvano Emma, una giovane madre che accusata di tradimento dal marito cerca di togliersi la vita. La protagonista decide di aiutarla, indagando sulla clinica in cui la donna era stata ricoverata nove mesi prima della nascita del figlio.

Nel secondo episodio, “Il prezzo di una vita”, mentre il giudice non concede la libertà vigilata ad Alexis Alban, che su venticinque anni di prigione ne ha scontati quindici, Lou chiede alla madre di assistere una sua compagna di danza, accusata di essere responsabile della morte del bambino di cui era babysitter. Lei non ricorda cosa sia accaduto e si contraddice, fin quando non rivela un dettaglio.

Nel terzo episodio, “Giochi pericolosi”, Olivia indaga su un caso di bullismo che ha come vittima una studentessa che ha tentato di togliersi la vita ed ora ricoverata in ospedale. La verità, però, nasconde altro ed Olivia, nel scoprirlo, rischia di mettere in pericolo anche sua figlia.

Olivia – Forte come la verità, il cast

Rispetto a La mia verità, il cast di Olivia-Forte come la verità è totalmente rinnovato, come d’altra parte accade con tutti gli spin-off che vogliono differenziarsi dalla serie originale. Ritroviamo così solo Laëtitia Milot nei panni di Olivia. Un altro personaggio che abbiamo già conosciuto è Lou, ma ora è cresciuta ed interpreta da Dionea Daboville.

Tra gli altri attori ed attrici, da citare la presenza di Cyrielle Debreuil (Solène Roman), Philippe Duquesne (Blanchot), Cyril Lecomte (Laurent Spagnolo), Éric Berger (Alexis Alban), François-David Cardonnel (Keller) e Xavier Lemaître (Christophe).

La mia vendetta, la serie madre di Olivia

Olivia è lo spin-off de La mia vendetta (titolo originale “La Vengeance aux yeux clairs”), andata in onda per due stagioni su Tf1, in Francia, e da noi trasmessa -solo la prima stagione- su Canale 5 ormai cinque anni fa. Nella serie, la protagonista era sempre Milot nei panni di Olivia, identità che nascondeva quella vera. La donna, infatti, si chiama Emma Fortuny.

Nella serie, Emma/Olivia cerca di scoprire la verità sull’omicidio dei genitori, avvenuto dieci anni prima in quello che è stato fatto passare per un incidente stradale. Con il nome di Olivia Alessandri, torna quindi in Costa Azzurra e si infiltra in una ricca famiglia locale, quella di Alexandre, il suo ex fidanzato per cui prova ancora qualcosa.

Olivia – Forte come la verità, quante puntate sono?

In tutti, gli episodi di Olivia sono sei, per la durata di circa 50 minuti l’uno: Tf1 li ha trasmessi nel 2019, due per sera. Canale 5, invece, ha deciso di trasmetterli tre per serata, il 3 ed il 10 agosto, per una messa in onda di due settimane.

Olivia – Forte come la verità, dov’è stato girato?

Così come la serie madre, anche lo spin-off è stato girato in Francia. In particolare, le riprese sono avvenute nel Sud della Francia, tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza.

Olivia – Forte come la verità, streaming

E’ possibile vedere Olivia-Forte come la verità in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina dedicata alla miniserie.

Olivia – Forte come a verità, il trailer

Ecco il trailer di Olivia-Forte come la verità.

