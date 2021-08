L’autunno 2021 di Raiuno regalerà al pubblico non solo le fiction made in Italy, ma anche una serie tv francese che è stata un grande successo in Patria. Si chiama Morgane Detective Geniale ed è un poliziesco con una insolita protagonista, la cui spiccata intelligenza sarà utile a risolvere numerosi casi. Vi stuzzica la premessa? Allora proseguite nella lettura per trovare tutte le informazioni che stavate cercando!

Morgane Detective Geniale, la trama

Siamo a Lilla, nella Francia del Nord. Qui vive Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), 38enne donna delle pulizie del locale Commissariato. Morgane, però, non è una persona come le altre: è infatti dotata di un incredibile quoziente intellettivo, pari a 160.

Morgane, in altre parole, è un genio: lo dimostra per caso quando la Polizia deve indagare su un omicidio ed arresta quello che secondo lei non è il colpevole. Il suo intuito e le sue osservazioni si rivelano vincenti, tant’è che inizia a collaborare con Adam Karadec (Mehdi Nebbou).

Il Commissario Céline Hazan (Marie Denarnaud) nota le capacità di Morgane e le propone un posto da consulente nella Polizia. Morgane accetta, ma ad una condizione: che si riapra il caso sulla scomparsa suo ex fidanzato Romain (Nicolas Baisin).

Morgane diventa così ufficialmente una consulente della Polizia, dividendosi tra questo nuovo lavoro ed i suoi tre figli, avuti da due ex mariti. Ma se Morgane è così intelligente, perché non ha intrapreso una carriera in Polizia prima? Il motivo è semplice: Morgane ha forti problemi con l’autorità, cosa che la mette spesso nei guai.

Morgane Detective Geniale, il cast

Il cast della serie è guidato da Audrey Fleurot, nota al grande pubblico per aver interpretato Magalie nel film campione d’incassi “Quasi amici”. L’attrice è poi comparsa in numerosi film e serie tv, tra cui Safe, su Netflix.

Il resto del cast fisso include anche Mehdi Nebbou (è Adam, poliziotto a cui viene assegnata Morgane e con cui dovrà collaborare nei vari casi; l’attore è comparso anche in Baby nei panni del padre di Damiano), Marie Denarnaud (Céline Hazan, Commissario e superiore di Adam), Cypriane Gardin (Théa Alvaro), Noé Vandevoorde (Elitt Alvaro), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Bérangère McNeese (Daphné Forestier) e Christopher Bayemi (il Dr. Bonnemain).

Morgane Detective Geniale, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della serie sono otto, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno le manderà in onda due volta una sera a settimana, per un totale di quattro prime serate.

Morgane Detective Geniale, quando va in onda?

Secondo Rai Pubblicità, la messa in onda della prima stagione di Morgane Detective Geniale è stata fissata dal 5 ottobre 2021, il martedì. Essendo previste quattro prime serate, il finale di stagione dovrebbe quindi andare in onda il 26 ottobre.

Morgane Detective Geniale, dove è stato girato?

La serie è stata girata tra il novembre 2019 ed il novembre 2020 nell’Alta Francia, regione istituita nel 2016 di cui Lilla è il capoluogo. Le riprese sono state effettuate, oltre che a Lilla, anche a Lambersart, Rochin, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq, Wattignies e Dunkerque. Gli esterni della Stazione di Polizia sono stati girati davanti all’ex edificio che ospitava l’Istituto per gli Studi Politici di Lilla.

Morgane Detective Geniale, ascolti in Francia

Fin dal suo debutto, nella primavera del 2021, la serie tv è stata un successo, con una media di 9,5 milioni di telespettatori. In Francia, su Tf1, la serie ha esordito con 9,7 milioni di persone, il miglior debutto per una serie francese dal 2006, battendo il record detenuto dal remake d’oltralpe di Ris: Delitti Imperfetti.

L’episodio più visto è stato però il terzo, con 10,5 milioni di telespettatori, superando i numeri ottenuti nel 2007 dalla serie Josephine Angelo Custode (da noi in onda su La 7). In Belgio, invece, la serie ha debuttato con 523mila telespettatori, per poi salire fino a 605mila nell’ultima puntata.

Il titolo originale è Hpi: Haut Potentiel Intellectuel (“Alto Potenziale Intellettuale”); la serie tv -co-produzione franco-belga- è stata creata da Stéphane Carrié, Alice Chegaray-Breugnot e Nicolas Jean. Gli autori si sono ispirati alle persone affette da Sindrome di Asperger.

Morgane Detective Geniale, streaming

Sarà possibile vedere la serie tv in streaming su RaiPlay, sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, durante anche la messa in onda televisiva. Successivamente, invece, gli episodi saranno caricati online.

Morgane Detective Geniale, trailer

"Morgane – detective geniale" su Rai1 Morgane Alvaro, 38 anni, tre figli, due mariti e un quoziente intellettivo di 160.⚡️ In prima visione assoluta, "Morgane – detective geniale", prossimamente su Rai1. Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Tuesday, July 27, 2021

