In occasione del centesimo anniversario della scelta e tumulazione del Milite Ignoto, Raiuno propone giovedì 4 novembre 2021 (Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate) il docu-film La scelta di Maria. Per presentarlo alla stampa, è stata indetta una conferenza stampa per oggi, mercoledì 3 novembre 2021, alle 12:00, che TvBlog segue in liveblogging.

Prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema, con il patrocinio del Ministero della Difesa, La scelta di Maria è nato da un’idea di Cesare Bocci, che ne ha anche firmato il soggetto, con Marco Videtta e Francesco Miccichè, quest’ultimo anche regista del film-tv.

La storia racconta la vicenda che ha portato all’istituzione della figura del Milite Ignoto, scelto da Maria Bergamas la mattina del 28 ottobre 1921 ad Aquileia tra undici bare di altrettanti soldati non identificabili. La salma scelta dalla donna, diventata quella del Milite Ignoto, ha poi compiuto un viaggio di quattro giorni e 120 soste fino a giungere a Roma, dove il 4 novembre fu tumulato all’Altare della Patria. Il film-tv è stato presentato in anteprima il 24 ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma.

Alla conferenza stampa prenderanno parte Stefano Coletta, direttore di Raiuno; Paolo Del Brocco; Amministratore Delegato Rai Cinema; Gloria Giorgianni, produttrice ed amministratrice delegata di Anele; il regista ed i tre protagonisti Sonia Bergamasco, Cesare Bocci ed Alessio Vassallo.