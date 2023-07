Paolo Petrecca, il direttore del canale Rainews, avrebbe richiesto delle modifiche a un servizio sul caso La Russa Jr, ovvero la vicenda che vede protagonista il figlio del Presidente del Senato Ignazio La Russa per il presunto stupro ai danni di una 22enne.

Ad accusare Petrecca è il comitato di redazione di Rainews:

“Secondo quanto riferito dalla line alla collega, le modifiche, che consistevano nel togliere i riferimenti alle polemiche, sarebbero state richieste dal direttore con la motivazione che non si trattava “di una notizia”.

La giornalista avrebbe ritirato la firma dal servizio su pressione del dirigente. Lo stesso Petrecca pare aver dribblato il comitato di redazione, fornendo spiegazioni alla sola giornalista. Il diretto interessato ha prontamente replicato di fronte a queste accuse, chiudendo il suo intervento introduttivo nell’audizione davanti alla commissione di Vigilanza:

“Polemiche strumentali riportate da qualche giornale, lasciatemelo dire, che è spesso composto più da pennivendoli dell’informazione che da seri cronisti”.

Nella fattispecie, il servizio avrebbe visto un taglio nella parte di commento relativa a Filippo Facci, giornalista che su Libero aveva usato parole di pessimo gusto per commentare la vicenda La Russa Jr.; Facci, peraltro, in procinto di sbarcare su Rai 2 dal prossimo autunno con la striscia quotidiana I Facci Vostri, sarebbe in stand-by con il suo programma proprio alla luce di quelle dichiarazioni.

PAOLO PETRECCA E LA FOTO CON MATTEO SALVINI

Paolo Petrecca è considerato molto vicino a Fratelli d’Italia: lo scorso dicembre sempre il comitato di redazione lo mise sotto accusa per aver partecipato alla kermesse di Atreju (“Non come ospite ma come uomo di parte. Senza neanche il pudore di provare a celarlo“).

Nell’agosto 2022 invece a destare scalpore fu una foto di Petrecca al fianco di Matteo Salvini scattata a Cosenza. Dell’immagine venne in possesso il sito Dagospia, con il dirigente che spiegò la sua presenza per motivi professionali, assicurando di non aver preso parte ad alcun comizio, ma accusando il sito di aver tagliato la foto. Anche in quell’occasione si levarono le voci del comitato di redazione del canale e del sindacato Usigrai.