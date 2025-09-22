La Ruota della Fortuna: Samira e Gerry Scotti in lacrime, cosa è successo

Nuovi colpi di scena nel game show televisivo La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. Tra i concorrenti è arrivato Fabio, 33 anni, originario di Roma. Di lavoro fa il ricercatore universitario e, dopo essere entrato in studio, ha raccontato che si occupa di astrofisica. “Sono anche docente” – ha inoltre detto – “Studiamo l’origine dell’Universo“. Accanto a lui c’era il padre Dante, e i due hanno fatto una partita bellissima, tanto che Fabio è diventato campione e ha vinto un ricchissimo montepremi.

Gerry Scotti e Samira in lacrime per la vittoria

Il protagonista Fabio ha sconfitto i suoi avversari ed è anche riuscito ad accedere a La ruota delle meraviglie, grazie al montepremi di 5300 euro che ha ricevuto. Ha infatti indovinato in primis le prime due frasi che erano rispettivamente “Circondate dalle acque” e “Le Fiji nell’Oceano Pacifico“. Ha quindi conquistato due buste su tre, ma il padre lo ha consolato dicendo che “meglio di così non poteva andare“. In realtà nessuno immaginava che il figlio avesse potuto ottenere una grossa vincita, che è tra l’altro stata anche indimenticabile.

Nella busta numero 3 ha trovato 20.000 euro, ma Fabio ha deciso di aprire la busta numero 2 al cui interno c’erano solo 100 euro. Il concorrente ha così deciso di cambiarla e di aprire la busta numero 1. Subito dopo, è arrivato un vero e proprio colpo di scena, dato che Fabio ha trovato nella busta una cifra spropositata. L’annuncio è stato dato proprio dal conduttore Gerry Scotti. “È stata una bella puntata” – ha detto lui – “Io sono emozionato, felice, forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita di commuoverci assieme. Hai vinto 100mila euro“. Fabio si è commosso e ha abbracciato suo padre. Lo stesso si può dire di Samira Lui, che si è mostrata felicissima, tanto che è anche scoppiata a piangere.

Anche Scotti non è riuscito a trattenere le lacrime dopo che ha assistito alla gioia dei due partecipanti. “È il nostro lavoro ma ci fa piacere farvi sapere che dopo tanti anni ci emozioniamo con voi e quanto voi“, ha infine concluso il presentatore.