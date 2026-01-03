La Ruota della Fortuna, incidente per Samira Lui dietro le quinte: il racconto di Gerry Scotti

È stato il conduttore a voler spiegare a tutti cosa è accaduto alla sua collega poco prima dell’inizio della puntata

Anche a La Ruota della Fortuna gli imprevisti non mancano mai, per Samira Lui c’è stato un piccolo incidente prima dell’inizio di una puntata. A raccontarlo è stato proprio Gerry Scotti, a cui piace rivelare al pubblico anche aneddoti di quanto succede dietro le quinte.

Così ha deciso di spiegare cosa era accaduto alla sua collega poco prima che iniziasse la registrazione della puntata, un modo forse per condividere con i telespettatori un momento vissuto e accorciare quella distanza che generalmente c’è tra conduttore e pubblico televisivo.

La Ruota della Fortuna, cosa è accaduto a Samira Lui dietro le quinte

Samira Lui ha dovuto fronteggiare un imprevisto prima della registrazione della puntata che è andata in onda lo scorso 28 dicembre. Nel corso di questo appuntamento, il primo colpo di scena è stato l’arrivo di Cristiano Malgioglio, che ha scaldato il pubblico cantando “Chi lo sa”.

Poi Gerry Scotti ha spiegato che poco prima che iniziasse la registrazione Samira Lui ha avuto un incidente con la scollatura del suo vestito: “Tutti a correre, ma per fortuna abbiamo risolto in fretta“, ha detto il conduttore. Poche parole che hanno lasciato intendere come prima del “fischio di inizio”, tutti abbiano dovuto fronteggiare questo imprevisto, riuscendo ad aggiustare il vestito in tempo, senza dover costringere la co-conduttrice a un cambio d’abito.

La complicità tra Scotti e la Lui è forse uno dei tanti ingredienti del successo de La Ruota della Fortuna, il programma infatti ottiene ogni giorno ascolti sorprendenti ed è riuscito a “spodestare” Affari Tuoi, che l’anno scorso ha primeggiato in modo indiscusso nella battaglia degli ascolti. Ma ora che “lo zio Gerry è tornato”, come lui stesso aveva detto scherzando in un’intervista, le cose sono cambiate. Con lui c’è Samira Lui, ritenuta da molti il volto del futuro di Mediaset, che lo stesso Scotti ama precisare è la sua co-conduttrice e assolutamente non è una valletta.

L’ex gieffina, che dopo la partecipazione al reality, si “è fatta le ossa”, partecipando ad altri programmi tv, con La Ruota della Fortuna ha senza ombra di dubbio raggiunto l’apice del suo successo. Al pubblico piace la sua spontaneità e il modo che ha di scherzare con Gerry Scotti, tale è la visibilità di cui gode al momento, che si era ipotizzato a una sua presenza al Festival di Sanremo 2026, cosa poi smentita dalla diretta interessata.

Scotti quando parla della sua collega ha sempre parole di stima e d’affetto, in lei riconosce la grande naturalezza davanti alle telecamere: “(…) Sa intrattenere, sa ascoltare, e porta sempre qualcosa di autentico. È raro trovare una giovane artista con una tale presa sul pubblico”. La Ruota della Fortuna ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio, oggi si parla di un programma tutto suo da condurre, c’è chi ipotizza che dovrebbe esserle affidato il ritorno di “Ok, il prezzo è giusto!” e chi qualcosa di completamente nuovo. Ma per avere la certezza su cosa riserva per Samira Lui il futuro dovremo attendere una comunicazione ufficiale.