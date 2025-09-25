La Ruota della Fortuna, il colpo di scena in studio: “Non era mai capitato”. Cosa ha vinto la campionessa

Ancora colpi di scena nel programma La Ruota della Fortunata, il fortunato game show condotto da Gerry Scotti e che vede la partecipazione di Samira Lui. Sta infatti continuando la sfida a colpi di audience tra la trasmissione Mediaset e Affari Tuoi di Stefano De Martino, e Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando a un’altra mossa vincente. Intanto i due programmi vanno regolarmente in onda nella fascia pre-serale di Rai 1 e Canale 5, e catturano sempre l’attenzione di molte persone.

La Campionessa ha tagliato un altro traguardo

Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda ieri 24 settembre, è stata regalata la prima auto della stagione. Ad aggiudicarsela è stata Barbara, la campionessa del programma che è arrivata in studio lo scorso lunedì dopo che il concorrente Fabio ha ottenuto una cifra pari a 100.000 euro. La donna ha invece vinto, durante i primi due appuntamenti, un viaggio per due persone alle Maldive e una crociera ai Caraibi, ma si è anche aggiudicata un totale di 30.500 euro la prima sera e 21.700 euro la seconda sera.

Già durante il primo appuntamento a cui ha preso parte, Barbara era quasi riuscita a portarsi a casa l’automobili ma i suoi tentativi erano stati vani. La missione è però stata completata quando ha completato correttamente tutte e tre le frasi dell’ultima parte del gioco e ha quindi vinto la macchina. “Prima o poi doveva capitare ed è capitato“, ha detto Gerry Scotti non nascondendo la sua felicità. Durante la puntata, la concorrente ha inoltre vinto altri 22.500 euro, arrivando così ad un montepremi totale pari a 74.700 euro, a cui si sono aggiunti i premi speciali.

Continua il successo per Scotti

La trasmissione Mediaset sta intanto continuando a confermarsi leader nell’access ogni sera. Affari Tuoi non è infatti ancora mai riuscito ad arrivare in testa nella fascia che precede la prima serata. Durante un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino ha dichiarato di non soffrire molto il confronto quotidiano che si è creato tra lui e Gerry Scotti. “Noi siamo due commercianti che hanno la vetrina sulla stessa strada” – ha detto – “la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e poi cominciamo a lavorare. È ovvio che ognuno di noi provi a fare cassa, ma la cosa bella per me è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”.