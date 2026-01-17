La Ruota della Fortuna, Gerry spiazza tutti con la domanda a Samira sul fidanzato

La Ruota della Fortuna continua a ottenere uno straordinario successo ed è ormai diventato un appuntamento fisso per molti telespettatori italiani. A piacere è sicuramente anche la conduzione di Gerry Scotti che è accompagnato da Samira Lui, tra i due conduttori si è creata una speciale sintonia, non mancano, infatti, in ogni puntata divertenti siparietti.

È evidente che tra loro si sia instaurato un rapporto di amicizia e complicità, proprio in una delle ultime puntate del programma di Canale 5 c’è stata una domanda inaspettata di Scotti a Samira riguardante il suo fidanzato.

Cosa ha chiesto Gerry Scotti a Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Tra Gerry Scotti e Samira Lui si è creato un rapporto d’amicizia molto importante, al punto che la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha chiesto al suo amico di farle da testimone di nozze. La giovane ha un compagno, Luigi, con il quale ha una storia da ormai sette anni, sono molto uniti ma l’ex gieffina preferisce mantenere lontano dai riflettori la sua vita privata.

In una delle ultime puntate del programma Gerry Scotti non ha perso occasione di stuzzicare la sua collega. Il famoso tabellone chiedeva quale fosse una delle piaghe che affligge tante coppie, la crisi del settimo anno. Si tratta di un momento che i fidanzati si trovano ad affrontare, in cui forse un momento di stallo o altro, crea un po’ di maretta. Così il volto Mediaset si è divertito proprio a fare alcune domande a Samira riguardo a questo argomento.

La Lui stava spiegando che tra lei e il compagno la crisi del settimo anno non ci sarebbe stata, non ne avrebbero avuto alcuna avvisaglia. Così Gerry Scotti ha controbattuto dicendo: “Dovremmo capire anche cosa ne pensa Luigi, se è dello stesso avviso“. Affermazione a cui Samira ha risposto ribadendo che tra di loro è tutto sereno, è raro che l’ex gieffina parli del suo compagno poiché preferisce tenere la sua storia lontana dal mondo del gossip, è infatti molto riservata su questo aspetto.

Questo siparietto si aggiunge al lungo elenco di momenti divertenti che ci sono stati tra Samira Lui e Gerry Scotti, tra battute sui vestiti o altro, la “coppia” piace molto al pubblico, che la trova davvero spontanea. Il momento si è concluso con zio Gerry che ha voluto dare un consiglio a tutte le giovani coppie in ascolto, che magari hanno deciso di sposarsi o fare un figlio dopo poco tempo: “Pensateci bene, perché poi la storia finisce anche per incomprensioni banali e non c’è più la possibilità di sistemare le cose”. Non è la prima volta che il conduttore usa lo spazio del programma per elargire suggerimenti a chi segue La Ruota della Fortuna, è un suo modo di condurre da sempre, caratteristica che piace moltissimo al pubblico. Non è un caso che Scotti sia un conduttore di grande successo con tantissimi fan.