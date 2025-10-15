La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non si ferma: il piano di Mediaset

L’azienda del Biscione non ha intenzione di bloccare il game show di Canale 5, le cose sono cambiate e adesso c’è una precisa strategia

Mediaset ha deciso di attuare una precisa strategia, sebbene all’epoca della presentazione dei nuovi palinsesti televisivi – avvenuta lo scorso luglio – si era ipotizzato che La Ruota della Fortuna sarebbe andata in onda fino al ritorno di Striscia la Notizia, le cose sembrano essere molto cambiate. E’ noto come il programma condotto da Gerry Scotti abbia ottenuto un successo strepitoso, che ha superato di gran lunga le aspettative, ottenendo anche il 25% di share, numeri che l’access prime time del Biscione non conquistava da tempo.

Proprio per questo, dunque, La Ruota della Fortuna non si fermerà, come era stato previsto mesi fa, ma continuerà ad andare in onda, prendendo di fatto il posto di Striscia la Notizia. Mediaset sembra che abbia un nuovo piano e non rinuncerà ai preziosi ascolti che la rivisitazione dello storico game show sta ottenendo.

La Ruota della Fortuna ancora in onda, cosa ha deciso Mediaset

La Ruota della Fortuna, dunque, continuerà ad andare in onda senza subire alcuna battuta d’arresto, ha conquistato la fascia dell’access prime time e difficilmente Mediaset cambierà idea a riguardo. Se fino a poco fa sembrava incerto il futuro di Striscia la Notizia, adesso pare essere confermato che il tg satirico approderà in prime time con un singolo appuntamento settimanale. Del resto parliamo di uno dei programmi storici dell’emittente del Biscione, sarebbe stato difficile immaginare un palinsesto senza questo format.

Nel mese di novembre si assisterà a un nuovo cambio di programmazione, se a ottobre La notte nel cuore, amatissima soap opera turca, ha avuto un doppio appuntamento serale – il martedì e la domenica – successivamente si tornerà a una singola puntata settimanale. Dovrebbe proseguire la domenica sera, liberando così il martedì, uno spazio che potrebbe essere destinato a un altro programma. La strategia Mediaset appare ormai chiara, l’azienda non avrebbe alcuna intenzione di “arretrare”, dopo che La Ruota della Fortuna è stata leader indiscussa dell’access prime time, battendo ripetutamente Affari Tuoi di Stefano De Martino, interrompere il game show di Canale 5 sarebbe una vera “follia”.

Così Gerry Scotti, che intanto si è liberato di diversi impegni, tra cui Tu si que vale?, continuerà a condurre il game show, affiancato da Samira Lui, la valletta che ha conquistato il cuore degli italiani. E tra frecciatine alla concorrenza e vittorie record, questo programma sembra essere diventato un appuntamento fisso per più di sei milioni di telespettatori, a cui il conduttore rivolge sempre un caloroso ringraziamento nel corso dei vari appuntamenti.

A questo punto sono tutti curiosi di conoscere la nuova versione di Striscia la Notizia, che dovrà essere strutturata su una durata più lunga, discostandosi così dalle versioni precedenti, il tg satirico infatti, dovrebbe tornare con una serie di novità.