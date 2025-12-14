La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti dà l’annuncio, poi l’indiscrezione su Samira

Già clima di festa a La Ruota della Fortuna. E, in tema di Natale, lo zio Gerry Scotti ha fatto un regalo a tutti noi.

La magia delle festività ha contagiato anche La Ruota della Fortuna, il popolare game show condotto da Gerry Scotti, che il 12 dicembre ha regalato ai telespettatori una puntata speciale e “super natalizia”. La puntata è stata anche un’occasione per il nostro Gerry di fare un importante annuncio.

La puntata è cominciata con il consueto entusiasmo, quando la band ha aperto la serata sulle note di Let It Snow e Gerry Scotti ha fatto il suo ingresso in studio. E poi non sono mancate le sorprese.

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Il conduttore, sempre ironico e brillante, ha subito scherzato con la co-conduttrice Samira Lui, facendola sorridere con una battuta: “Accendo Samira”. Lei, perfetta nel suo minidress beige con dettagli scintillanti, ha risposto con simpatia, mentre Scotti la prendeva in giro per i suoi “capelli umidi”, creando un’atmosfera rilassata e festosa.

Il conduttore ha poi annunciato che, nonostante il periodo natalizio, La Ruota della Fortuna non andrà in pausa: “Staremo con voi tutte le feste comandate”. Un’informazione che ha subito conquistato il pubblico a casa, ansioso di continuare a divertirsi con il programma anche durante i giorni di festa.

Un momento particolarmente entusiasmante è arrivato con La Ruota Musicale, quando Valentina ha indovinato una canzone di Edoardo Bennato, rivelandosi molto preparata sul tema musicale. Ma è stato soprattutto La Ruota delle Feste a catturare l’attenzione, con un tocco di nostalgia per Gerry Scotti che ha ricordato un’importante tradizione natalizia della sua infanzia: “Questa è una notte importante per noi bambini della bassa lodigiana, la notte di Santa Lucia”, ha detto commosso, trasportando tutti in un’atmosfera di festa autentica.

Il colpo di scena della serata è arrivato quando Matteo, uno dei concorrenti, ha vinto un’auto elettrica grazie a un’intuizione brillante: indovinando la lettera “M” sul tabellone, ha portato a casa il premio. Ma non è stato l’unico momento fortunato della puntata: durante La Ruota degli Animali, si è parlato anche del curioso pinguino saltarocce, aggiungendo un tocco di divertimento alla serata.

Un’altra sfida emozionante è stata la manche Express, in cui Matteo ha brillato con una risposta spettacolare legata alla Stazione Spaziale. Dopo aver affrontato più volte la bancarotta, ha finalmente ottenuto il giusto applauso dal pubblico in studio, dimostrando di essere un avversario formidabile.

Il protagonista indiscusso della serata, però, è stato Massimiliano, che, nonostante non sia stato “brillantissimo” nel gioco finale, ha dimostrato grande tenacia. Con la risposta corretta nell’ultimo round, intitolato Forte e Chiaro, ha guadagnato ulteriori 20.000 euro, portando a casa un bottino notevole e continuando la sua corsa da Campione. Gerry Scotti ha definito Massimiliano “la legge del Campione”, un riconoscimento meritato per la sua performance costante e determinata.