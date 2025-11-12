La Ruota della Fortuna cambia collocazione: cosa succede dal 24 novembre 2025

La Ruota della Fortuna è presente da qualche anno nel palinsesto di Mediaset. Nuova linfa, però, al gioco che fu di Mike Bongiorno l’ha data l’access prime time. Da quando lo show, attualmente condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, è passato al preserale i risultati sono cambiati ulteriormente in positivo. Il gioco è diventato una corazzata televisiva come negli anni d’oro di Bongiorno.

Quella che doveva essere soltanto “un’operazione nostalgia” si è trasformata in nuova certezza televisiva. Al punto che il pubblico premia il format con ascolti da capogiro: le percentuali di Auditel sono arrivate a toccare e superare, in qualche occasione, il 25% di Share. Un bottino sempre più ricco che, oltre a tenere a distanza la concorrenza, mette in condizione gli investitori di puntare nuovamente su un pacchetto vincente.

La Ruota della Fortuna, prosegue il periodo d’oro

Lo dimostra in tal senso l’accordo chiuso da una nota catena di supermercati italiana con Mediaset per essere sempre presente durante la trasmissione condotta dalla coppia, in questo caso vincente, Scotti-Lui. Un binomio a cui il pubblico non intende rinunciare, anzi: in molti chiedono la prima serata del programma. Anche questa doveva essere soltanto una suggestione, invece è passata a diventare un’idea concreta. Piersilvio Berlusconi, infatti, secondo quanto riporta Affari Italiani, avrebbe pensato di mettere La Ruota della Fortuna in prime time dal 24 novembre 2025.

Non tutti i giorni, soltanto il lunedì. La strategia è chiara: Mediaset vuole dar filo da torcere alla concorrenza che, dal 1° dicembre, comincia con una nuova fiction. Sandokan con Can Yaman nei panni del protagonista e Alessandro Preziosi che incarna Yanez. Gerry Scotti contro Sandokan. Sembra il titolo di un kolossal, ma è tutto vero.

L’idea della prima serata

Cologno Monzese vuole battere Viale Mazzini ricorrendo all’usato sicuro. Il gioco di Mike Bongiorno è un cavallo di battaglia a cui l’ex volto di Passaparola ha ridato vita e ora sembra essere il momento propizio per aggiungere un altro tassello al mosaico che compone la morfologia del programma.

Piersilvio Berlusconi vuole utilizzare la stessa tecnica adoperata per sorprendere Affari Tuoi: il gioco a premi comincia in prima serata con qualche giorno d’anticipo per fare abituare il pubblico all’idea di un’alternativa solida nel prime time. Successivamente, quando Sandokan popolerà il palinsesto della Rai, Mediaset si troverà già pronta con un avversario degno di nota.

Come cambia il palinsesto

Inoltre cambierebbe, sempre stando alle anticipazioni di Affari Italiani, composizione settimanale: il lunedì La Ruota della Fortuna diventerebbe la trasmissione di cartello dalle parti di Cologno Monzese, quindi il Grande Fratello passerebbe al martedì sera, mentre il mercoledì toccherebbe allo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Cologno Monzese tira fuori l’artiglieria pesante per un inverno sempre più serrato. Il gelo con la Rai è dovuto a una battaglia televisiva che è tornata ad animarsi dopo anni di relativa tranquillità. L’Auditel torna a fare da padrone, ma governare lo Share vuol dire anche e soprattutto studiare il terreno di scontro per capire le alternative possibili rispetto alla concorrenza. Mediaset sembra aver trovato le giuste contromisure, ma tra il dire e il fare c’è sempre il telecomando. E il volere di un pubblico sempre più esigente. Il quale, finora, non ha tradito Scotti, ma non è ancora detto che resti immune al fascino della tigre della Malesia.