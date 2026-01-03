La Ruota della Fortuna, arriva l’annuncio di Gerry Scotti: cosa succederà

E’ evidente che il pubblico televisivo avesse bisogno di un programma coinvolgente, partecipativo e con la capacità di tenerlo incollato allo schermo. La Ruota della Fortuna, programma storico di Mike Bongiorno, “riesumato” dagli scaffali degli anni Ottanta (è andato in onda per ben 15 anni) è la risposta giusta del momento. Un momento in cui la televisione risulta stanca e zoppicante, in balia di cambiamenti profondi che la vedono relegata all’angolo in un panorama in cui a cui a primeggiare sono l’intrattenimento digitale e lo streaming.

Che abbia fatto il botto lo si è visto in tutti i sensi proprio a Capodanno. Mentre il pubblico archiviava i brindisi e la notte di festa, qualcosa di familiare tornava puntuale sullo schermo, ma con un’energia diversa. Un’atmosfera da evento speciale che neanche a dirlo è piaciuto tantissimo.

Gerry Scotti rilanciato alla grande con questo programma delle frasi nascoste e Samira Lui, al suo fianco, rivelazione, neanche tanto a sorpresa, di questi mesi, sono i veri protagonisti di una stagione televisiva che ha visto un testa a testa seguitissimo, fino all’ultimo share, con Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai Uno. E proprio dalla Ruota della Fortuna il celebre conduttore di Mediaset ha fatto un annuncio che rincara le aspettative.

Un inizio 2026 che guarda lontano

Quando in studio si percepisce quell’aria di “qualcosa sta per succedere”, gli spettatori più attenti lo sanno. Ed è proprio da qui che prende forma l’annuncio destinato a far discutere per settimane. La puntata speciale del 1° gennaio de La Ruota della Fortuna è stato molto di più di un semplice ritorno in onda. Intanto Gerry Scotti e Samira Lui hanno confermato un’alchimia che il pubblico riconosce e premia: un duo affiatato che accompagna lo spettatore anche nelle serate più competitive.

Al centro dello studio, il campione Nicola – reduce da una vincita che ha fatto rumore – ha rappresentato il simbolo di un 2025 chiuso col botto. Ma lo sguardo, fin dai primi minuti, era rivolto avanti. Con parole misurate ma cariche di significato, Scotti ha lasciato intendere che il gioco non è affatto vicino alla sua corsa finale: “Prepariamoci, perché sarà una lunga stagione. Iniziamo adesso e chissà quando finiremo. Sarà sempre un appuntamento con La Ruota della Fortuna”. Ha dichiarato il conduttore.

Il messaggio è arrivato come una promessa: la stagione appena iniziata sarà lunga, continuativa, quasi senza confini temporali definiti. Del resto non poteva essere diversamente: il finale del 2025 ha regalato a Canale 5 numeri da serata-evento, con share vicini al 30% e milioni di spettatori incollati allo schermo. Un successo che va oltre la singola puntata e che diventa una dichiarazione editoriale: La Ruota della Fortuna non è un riempitivo, ma è ormai un pilastro.